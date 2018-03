Weidenholzer - Datenschutz: Gesetzlicher Druck auf Unternehmen muss erhöht werden

Datenschutzpaket darf nicht verwässert werden - Kernelemente der Verordnung stärken

Wien (OTS/SK) - Laut einer aktuellen Erhebung des führenden Onlinemarketing-Unternehmens "Webpage FX" vertrauen 61 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen Facebook nicht, bezogen auf das, was mit den eigenen Daten auf Facebook passiert. "Das sind alarmierende Ergebnisse. Die Menschen spüren, dass Unternehmen wie Facebook und Google mit ihren Daten tun und lassen was sie wollen und sind verunsichert. Das muss sich ändern, keine Beziehung zwischen Anbieter und Konsumenten kann dauerhaft auf so wenig Vertrauen aufbauen", so der SPÖ-EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer am Donnerstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. Natürlich brauche man auch mehr Aufklärung und Sensibilisierung im Umgang mit den eigenen Daten, die Verantwortung liege aber beim Gesetzgeber. "Soziale Netzwerke wie Facebook müssen gesetzlich gezwungen werden, Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Wenn sie das nicht tun, sollen empfindliche Strafen drohen", betont Weidenholzer, Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. ****

Dass der Handlungsbedarf groß sei, zeige auch die Tatsache, dass derzeit sieben Mitgliedsstaaten unter Federführung der französischen Datenschutzbehörde gerichtlich gegen Google vorgehen, da das Unternehmen "wesentliche Bestimmungen des Datenschutzes in Europa ignoriert". Weidenholzer fordert, dass jede Datenverarbeitung auf einer Rechtsgrundlage beruhen muss, denn wer Daten sammle und verarbeite, müsse diese auch schützen.

Der Innenausschuss im Europaparlament wird voraussichtlich am 18. Juni 2013 über das Datenschutzpaket abstimmen. Weidenholzer wehrt sich gegen die Versuche, das Paket zu verwässern. Bedenklich ist für Weidenholzer auch, dass der ÖVP-EU-Mandatar Hubert Pirker, ebenfalls Mitglied im Innenausschuss, die explizite Zustimmung zur Datenverarbeitung aus der Verordnung streichen wollte. "Gerade die Zustimmung ist eines der Kernelemente in der Datenschutzverordnung." Hier unhinterfragt die Industrieposition zu übernehmen und einzubringen, ist für den SPÖ-Abgeordneten jedenfalls der falsche Weg. Er selbst habe bei seinen Änderungsanträgen darauf geachtet, die wichtigsten Punkte der Verordnung zu stärken und nicht abzuschwächen. "Datenverarbeitung sollte nur dann zugelassen sein, wenn die betroffene Person eindeutig und explizit zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten einverstanden ist", unterstreicht der Europaparlamentarier.

Die Stärkung des Datenschutzes ist für Weidenholzer nicht nur ein in den Verträgen der Europäischen Union verankertes Grundrecht, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung für das Wachsen des digitalen Binnenmarktes. "Nur wenn wir darauf vertrauen können, dass unsere Daten geschützt werden, dann werden wir die Angebote auch in vollem Umfang nutzen. Ein starker Datenschutz liegt somit auch im Interesse der Industrie." (Schluss) che/mp

