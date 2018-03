FPÖ: Strache: Unglaubwürdige Versprechungen Spindellegers zur Familienpolitik

Familienleistungen liegen unterhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen

Wien (OTS) - Vor der Nationalratswahl im Herbst erlebe man einmal mehr, dass das Thema Familienpolitik aus der rot-schwarzen Mottenkiste gezogen werde, meinte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache zu den heutigen Aussagen von Vizekanzler Spindelegger und Familienminister Mitterlehner.

Schon vor der letzten Nationalratswahl im Jahr 2008 seien den Österreichern großzügige Verbesserungen im Bereich der Familien versprochen worden. So habe der damalige Vizekanzler und Finanzminister Molterer damals ein "Familiensplitting nach österreichischem Zuschnitt" angekündigt, bei dem für jedes Kind ein steuerlicher Freibetrag von 6.000 bis 7.000 Euro eingeführt werden sollte. "Geworden sind es 220 Euro, die Familien heute als Freibetrag zustehen", so Strache. Das bewirke eine "großartige" Netto-Entlastung von 6,69 bis 9,17 Euro pro Monat. Auch aus der 13. Familienbeihilfe für alle sei in der Zwischenzeit ein Schulstartgeld in Höhe von nur mehr 100 Euro und nur mehr für schulpflichtige Kinder zwischen 6 und 15 Jahren geworden. Die Familienbeihilfe wurde auch im Bereich erwachsener studierender Kinder drastisch reduziert, wodurch heute vielen Studenten die Familienbeihilfe nicht mehr zustehe. Darüber hinaus wurden die Familienleistungen seit über 10 Jahren nicht mehr erhöht. Die Inflation in dieser Zeit betrug 25 Prozent, die Familienbeihilfe und das Kinderbetreuungsgeld sind damit nur noch dreiviertel von dem Wert, was sie vor 10 Jahren ausgemacht haben. Auch die Änderungen im Bereich der neuen Festlegung der Pflegestufen treffen vor allem pflegende Angehörige und damit Familien.

"Wenn nun Vizekanzler Spindelegger nach fünf Jahren familienpolitischer Untätigkeit wieder den Steuerfreibetrag in Höhe von 7.000 Euro aus dem Hut zaubert, so ist das völlig unglaubwürdig", erklärte Strache. Dass als Zeithorizont für die Einführung auch noch das Jahr 2016 genannt werde, entlarve diese Ansage als reine Wahlkampflüge.

ÖVP und SPÖ dürften nach wie vor der Meinung sein, dass Österreich im Bereich der Familienförderung international im Spitzenfeld liege. Dass dies nicht stimme, habe auch der Verfassungsgerichtshof aufgezeigt. Dieser habe ausgesprochen, dass für einen großen Teil der österreichischen Familien "durch die Auszahlung der Transferleistungen im Ergebnis lediglich eine Steuer erstattet wird, die von Verfassungs wegen nicht hätte erhoben werden dürfen" (Erkenntnis vom 30.11.2000, Geschäftszahl B1340/00, Verfassungssammlung Nr. 16026).

"Die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag decken zwar bei Familien, die über kein Einkommen oder ein sehr geringes eigenes Einkommen verfügen, einen relativ großen Teil der Kinderkosten ab", so Strache. Bei Familien mit mittleren Einkommen sei es jedoch so, dass die staatlichen Familienleistungen keine Förderung darstellen, sondern nur einen Teil der Steuerbelastung, die auf dem Aufwand für die Kinder liegt, rückvergüten. In einem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof (Erkenntnis vom 30.11.2000 - VfSlg. 16026) habe die Bundesregierung selbst Berechnungen angestellt und eingestanden, dass die Familienleistungen nicht einmal die Hälfte der steuerlichen Mehrbelastung, der durch Aufwendungen für Kinder entsteht, abdecken. Damals hat die Bundesregierung selbst eine monatliche Lücke in Höhe von 23,62 Euro (damals 325,- öS) errechnet und versprochen, dass diese Lücke durch das Familienpaket 2000 geschlossen werden soll. Dieses Versprechen war damals der einzige Grund, warum das System der Familienförderung Österreichs nicht als verfassungswidrig aufgehoben wurde.

"Führt man diese Berechnungen mit aktuellen Zahlen durch, so kommt man zu dem Schluss, dass die Lücke heute bereits 51,07 Euro pro Kind und Monat ausmacht. Damit befindet sich das System der Familienförderung heute unterhalb der vom VfGH gesetzten verfassungsrechtlichen Grenzen", erklärte Strache. Der Freiheitliche Familienverband habe sämtliche Verfahren vor dem VfGH zu diesem Thema analysiert und die jeweils angestellten Berechnungen mit aktuellen Zahlen durchgeführt. Das Ergebnis: Sämtliche Berechnungen zeigen, dass die Familienleistungen heute unterhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen liegen.

Wie es um Familien, die sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen müssen, im Vergleich zu Mindestsicherungsbeziehern in Wien steht, zeigt diese Berechnung:

Familie mit drei Kindern, einmal in der Mindestsicherung, einmal Alleinverdienerfamilie:

Mindestsicherung:

Zwei Erwachsene: 596,18 x 2 = 1.192,36 Euro

Drei Kinder: 214,63 x 3 = 643,89 Euro

Summe monatlich: 1.836,25 Euro

Jahres-Netto: 1.836,25 x 12 = 22.035,00 Euro

Alleinverdiener:

Brutto-Monatsgehalt (14x, inkl. Alleinverdienerabsetzbetrag): 2137,70 Euro

Jahres-Netto: 22034,96 Euro - laut Brutto-Netto-Rechner des Finanzministeriums

Um auf das gleiche Netto-Jahreseinkommen wie eine Mindestsicherungsfamilie zu kommen, muss ein Alleinverdiener, der ebenfalls eine fünfköpfige Familie ernähren muss (trotz Alleinverdienerabsetzbetrag für drei Kinder) ein monatliches Brutto-Einkommen in Höhe von 2.137,70 Euro (14x) erwirtschaften. Dabei werden nicht weniger als 5.365,18 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen und 2.527,66 Euro an Lohnsteuern abgeführt. Die Mindestsicherungsfamilie hat zudem Anspruch auf sämtliche Vergünstigungen und Förderungen (Eintritte in Bäder, Museen, öffentlicher Verkehr, etc.), der Alleinverdiener sieht in allen Bereichen durch die Finger. Nachdem es sich bei mehr als die Hälfte aller Familien mit Kindern unter drei Jahren, und etwa einem Drittel der Familien mit Kindern unter 15 Jahren um Alleinverdienerfamilien handelt, spiegelt diese Berechnung die Realität vieler Familien in Österreich wieder.

Es sei schäbig, nachdem man in den letzten zehn Jahren im Bereich der Familienleistungen keine Inflationsanpassungen vorgenommen habe, jetzt wenige Wochen vor der Nationalratswahl von seinem Versagen ablenken zu wollen, indem man Änderungen im Jahr 2016 verspreche, kritisierte Strache. Stattdessen müsse man sofort handeln, wenn man es ernst meine.

