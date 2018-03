FP-Kappel kritisiert neuerliche Öffi-Fahrpreiserhöhung

Preis für Einzelfahrschein hat sich in elf Jahren mehr als verdoppelt

Wien (OTS/fpd) - Die Wiener FPÖ-Gemeinderätin Dr. Barbara Kappel kritisiert die neuerliche Preiserhöhung in einzelnen Fahrscheinkategorien bei den Wiener Linien. "Der Preis für einen Einzelfahrschein hat sich in den letzten elf Jahren mehr als verdoppelt", sagt Kappel, "trotz Preiserhöhungen steigt das Defizit bei den Wiener Linien aber seit Jahren an und das Wiener Finanzressort hat dem nichts entgegenzusetzen."

Ab 1. Juli treten die neuen Tarife für Fahrscheine der Wiener Linien in Kraft. Der Einzelfahrschein wird dann 2,10 Euro (statt 2 Euro) kosten, die Kurzstreckenkarte wird ersatzlos gestrichen, die 24-Stunden-Karte kostet 7,10 Euro (statt 6,70 Euro), die Wochenkarte 15,80 Euro (statt 15 Euro) und das Schwarzfahren wird mit 103 Euro (statt 100 Euro) sanktioniert. "Insgesamt werden die Fahrpreise per 1. Juli um weitere 5 Prozent erhöht, das ist die vierte Preissteigerung in elf Jahren", hält Kappel fest, "die Fahrpreise sind in diesem Zeitraum insgesamt um rund 60 Prozent gestiegen."

Seitens der Wiener Linien wurde bereits im vergangen Jahr indirekt bestätigt, dass die verfehlte Tarifpolitik der rot-grünen Stadtregierung zu weniger Einnahmen und einem Sinken des Kostendeckungsgrads führte. Ein Beleg dafür ist die von der Stadtregierung für 2012 und 2013 beschlossene Kapitalzufuhr aus dem allgemeinen Haushalt von jeweils 24 Millionen Euro als Betriebskostenzuschuss für die Wiener Linien. "Damit wird der Abgang aus der letztjährigen Verbilligung der Jahreskarte auf Kosten aller Wiener Steuerzahler abgegolten", so Kappel.

Insgesamt bilanzieren die Wiener Linien negativ. Der Jahresfehlbetrag lag im Geschäftsjahr 2010 bei einem Minus von 110 Millionen Euro und 2011 bei einem Minus von 120 Millionen Euro. "Wir werden sehen, ob das Geschäftsjahr 2012 hier einen weiteren Defizitanstieg bringen wird", sagt Kappel. Das ausgewiesene Defizit der Wiener Linien ist in einem Zeitraum von fünf Jahren, nämlich von der Bilanz 2007 bis 2011 um 44 Millionen Euro angestiegen, gleichzeitig sind die Investitionen um 138 Millionen Euro zurückgegangen.

Die aufgrund der rot-grünen "Tarifreform" zu erwartenden Einnahmenausfälle bei den Wiener Linien werden nunmehr nicht mehr allein durch Wiener Steuergeld kompensiert, sondern auch durch weitere Preiserhöhungen in einzelnen Fahrscheinkategorien. "Es zeigt sich, dass das rot-grüne Prestigeprojekt, die 365-Euro Öffi-Jahreskarte von niemand anderem als dem Wiener Steuerzahler querfinanziert wird", stellt Kappel fest, "von demselben Wiener Steuerzahler, der nun auch die aktuellen Fahrpreiserhöhungen zu tragen hat." (Schluss) hn

