SP-Peschek und SP-Tanja Wehsely: Erfolg im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit in Wien

Kampf gegen die Arbeitslosigkeit mit aller Kraft fortsetzen

Wien (OTS/SPW-K) - "Es ist erfreulich, dass bei den jüngsten Arbeitslosen unter 20 im Jahresvergleich die Arbeitslosigkeit um 13,3 Prozent zurückgegangen ist", so der Wiener SP-Lehrlingssprecher Christoph Peschek zu den heute veröffentlichten Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit: "Ebenso freut mich, dass auch die Zahl der Lehrstellensuchenden um 13,1 Prozent in Wien zurückgegangen ist."

Die SP-Gemeinderätin Tanja Wehsely ergänzt: "Die 'Wiener Ausbildungsgarantie', die Berücksichtigung von Lehrbetrieben bei der Auftragsvergabe oder der 'Wiener Qualifikationsplan' zeigen, dass wir uns mit aller Kraft für die Menschen und ganz besonders für Jugendliche einsetzen, um ein selbstbestimmtes Leben in Würde zu ermöglichen. So stehen in Wien für Jugendliche spezielle Einrichtungen und Maßnahmen wie Space-Lab, Lehrwerkstätten oder Jobchoachings zur Verfügung. Der Rückgang bei der Jugendarbeitslosigkeit zeigt den Erfolg dieser Maßnahmen."

Peschek und Wehsely unisono: "Natürlich ist jeder Mensch ohne Arbeit einer zu viel, daher werden wir unsere großen Kraftanstrengungen im Kampf gegen Arbeitslosigkeit fortsetzen. Eine wesentliche Rolle werden dabei weiterhin Bildungsmaßnahmen spielen, die die Qualifikation und damit die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen."

