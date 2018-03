KORREKTUR zu OTS0169: Öffi-Tarife - SP-Lindenmayr: SeniorInnen von Tarifanpassung kaum betroffen

Im letzten Absatz muss es richtig heißen: "Alleine heuer werden 130 Millionen Euro in neue Fahrzeuge und 160 Millionen Euro in den U-Bahn-Bau investiert"

Wien (OTS/SPW-K) - Die korrigierte Fassung lautet:

"VP-Korosec glaubt an die eigene ÖVP-Propaganda. Würde sie sich mit den Fakten auseinandersetzen, wüsste sie: Für Pensionistinnen und Pensionisten ändert sich nichts. Der Preis des SeniorInnentickets bleibt unverändert (224 Euro pro Jahr). Darüber hinaus gibt es auch in Zukunft ein ganz besonders günstiges Angebot für SeniorInnen: Den Seniorenfahrschein für 2 Fahrten um 2,60 Euro - das heißt, dass eine Fahrt lediglich 1,30 Euro kostet", stellt SPÖ-Gemeinderat und Verkehrssprecher Siegi Lindenmayr in Richtung ÖVP klar.

Lindenmayr begrüßt auch die Ankündigung der Wiener Linien, trotz steigenden Preisdrucks und höherer Kosten ganz wesentliche Ticketpreise unangetastet zu lassen. "Die Preise für Jahreskarte (365 Euro), TOP-Jugendticket (60 Euro), die Jahreskarte für Pensionisten (224 Euro) sowie die Semestertickets (75 bzw. 150 Euro) bleiben unverändert. In Wien ist man weiterhin um 1 Euro pro Tag mit den Öffis unterwegs Das gibt es in keiner vergleichbaren Stadt", weiß Lindenmayr.

Gleichzeitig unterstreicht der Gemeinderat die Sinnhaftigkeit von moderaten Tarifanpassungen bei einigen Fahrscheinen: "Die Wiener Linien finanzieren ihren Betrieb zu zwei Drittel aus eigenen Einnahmen. Da ist es natürlich vernünftig, auf den Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben zu achten." Lindemayr verweist weiters auf die Situation in anderen österreichischen Hauptstädten: "Ab 1. Juli erhöht Graz Holding Tickets um 5 Prozent, mit 1. Februar hat der Verkehrsverbund Tirol die Preise um 2 bzw. 2,2 Prozent erhöht. Die Innsbrucker Verkehrsbetriebe planen indes bis Herbst 2013 eine eigene Tarifreform".

Dass der Stadt Wien die öffentlichen Verkehrsmittel viel wert sind, zeigt sich nicht nur beim guten Tarifangebot, auch die Investitionen in Infrastruktur und Komfort der Fahrgäste steigen seit Jahren an. "Alleine heuer werden 130 Millionen Euro in neue Fahrzeuge und 160 Millionen Euro in den U-Bahn-Bau investiert", versichert der Verkehrssprecher abschließend.

