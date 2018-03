AktionsGemeinschaft steht für mehr Transparenz

Übergabe der 10 Gebote der AG an Wissenschaftsminister Töchterle

Wien (OTS) - "Maßnahmen gegen den Missbrauch von ÖH-Geldern, mehr ausfinanzierte Studienplätze, faire und transparente Zugangsregeln -Das sind drei von unseren zehn Geboten, die wir heute Wissenschaftsminister Töchterle übergeben haben", so der Spitzenkandidat der AktionsGemeinschaft für die ÖH-Wahl 2013, Florian Lerchbammer, nach dem heutigen Treffen mit Wissenschaftsminister Töchterle. "Diese 10 Gebote sind für uns der Grundstein jeglicher sinnvoller, zukunftsgerichteter ÖH-Politik", betont der AG-Obmann. Weiters wird seitens der AG die Einbindung der Unis in das neue Transparenzgesetz gefordert: "Wir stehen für saubere Studentenpolitik, absolute Klarheit und uneingeschränkte Transparenz.

Um die Rahmenbedingungen für einen verantwortungsvolleren Umgang mit dem vielen Geld sicherzustellen fordern wir eben diese Einbindung der Universitäten in das neue Transparenzgesetz. Wir geben uns nicht mit dem Gießkannen-Prinzip zufrieden. Wir wollen die Gelder zielgerichtet und offen an den richtigen Stellen eingesetzt wissen", betont Lerchbammer. Ein wichtiges Anliegen für die AktionsGemeinschaft ist der 100%-Professor für Forschung und Lehre. "Jeder Student hat einen 100%-Professor für Forschung und Lehre verdient! Wer Angestellter der Universität ist, soll auch im Ausmaß seiner Anstellung tatsächlich an der Universität für Lehre und Forschung arbeiten!", so Lerchbammer. Nebenbeschäftigungen sollen -unter der Wahrung der Persönlichkeitsrechte - transparent gemacht werden. "So wird sichergestellt, dass ein angemessenes Betreuungsverhältnis endlich eingehalten wird", unterstreicht Lerchbammer abschließend.

http://www.ots.at/redirect/aktionsgemeinschaft2

Rückfragen & Kontakt:

Heinrich Lang, Pressesprecher

Homepage: aktionsgemeinschaft.at

Mobil: 0664 415 75 19

Mail: heinrich.lang @ aktionsgemeinschaft.at