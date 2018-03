SP-Schicker zu VP: "Aufreger-App" gibt es beim Bürgerdienst schon lange

Wien (OTS/SPW-K) - "Was die Wiener VP heute großspurig mit ihrer neuen Aufreger-App präsentiert, gibt es beim Bürgerdienst der Stadt Wien bereits seit Langem: Seit 2011 ist ein Service Tool, das Schadensmeldungen unkompliziert vom Smartphone aus möglich macht, erfolgreich im Einsatz", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker am Donnerstag.

Das Bürgeranliegen-Formular ist direkt auf der Startseite von www.wien.at abrufbar und ermöglicht die Meldung von Bürgeranliegen oder Gebrechen von unterwegs. Gleichzeitig kann man dabei auch die betreffende Adresse und - wenn gewünscht und vom eigenen Handy unterstützt - auch ein Foto oder Video mitsenden. Schicker: "Der Bürgerdienst Wien, den es seit mehr als 30 Jahren gibt, nutzt immer schon die aktuellsten Kommunikationstechnologien, die den persönlichen Kontakt durch die rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergänzen."

