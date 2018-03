Stronach/Lugar: Brauchen Umweltminister ohne Einfluss der Pestizid-Lobby

Berlakovich gefährdet massiv den Bienenbestand in Österreich

wien (OTS) - "Schon Einstein sagte: Wenn die Bienen sterben, hat die Menschheit noch vier Jahre zu leben," erklärt Team-Stronach Klubobmann Robert Lugar zum Veto von Umweltminister Berlakovich gegen ein EU-Verbot der bienenschädigenden Pestizide.

Lugar setzt nach: "Es ist absolut unverständlich, dass ein Umweltminister gerade bei einem so wichtigen Thema wie dem Bienenschutz die Interessen der Pestizidlobby vertritt. Sein Argument, auf einen wissenschaftlichen Beweis warten zu müssen, ist in dieser Sache sehr gefährlich und könnte den ohnehin schon geschwächten Bienenpopulationen den Garaus machen. Ein Umweltminister müsse, so Lugar, auch schon im Verdachtsfall einschreiten.

"Berlakovich sollte die Umweltagenden ernst nehmen, oder aber einem Umweltminister Platz machen, der diese Bezeichnung verdient. Das müsse so schnell wie möglich klar gestellt werden, fordert Lugar.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080