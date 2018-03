Stronach /Markowitz: Tägliche Turnstunde - Profisportler als Sportpädagogen einsetzen

Mangel an Lehrpersonal darf keine Ausrede sein

Wien (OTS) - "Kinder müssen schon im Alter von zwei bis sechs Jahren für regelmäßige Bewegung begeistert werden, um nicht als Couchpotatoes zu enden. Es ist entscheidend für die Zukunft Österreichs, dass die junge Generation nicht nur geistig, sondern auch körperlich auf die Herausforderungen des Lebens vorbereitet wird", zeigt sich Bildungssprecher Stefan Markowitz zustimmend zur Fortführung der Kampagne "Kinder gesund Bewegen: Vereine in die Schulen" von Sportminister Klug.

Dennoch vermisst Markowitz konkrete Schritte zur zeitnahen Umsetzung der täglichen Turnstunde. Bildungsministerin Schmied begnüge sich vorerst damit, diese nur in Ganztagsschulen zu realisieren. Der in diesem Zusammenhang vorgebrachte Mangel an Sportpädagogen könne leicht ausgeglichen werden, indem man Profisportler durch pädagogische Schnellseminare fit für die Tätigkeit als Turnlehrer trimme. "Schließlich werden derzeit ja auch Allgemeinpädagogen in Schnellkursen zu Turnlehrern umfunktioniert", sagt Markowitz. Zudem können "Profisportler die Schüler durch ihre Erfahrungen sicherlich besser für den Sport motivieren".

Allen Kritikern, die bezweifeln, ob die Erhöhung der körperlichen Betätigung in den Schulen bei Kinder und Jugendlichen auch Anklang finden wird, hält Markowitz entgegen: "Man fragt die Kinder ja auch nicht, ob sie Mathematik lernen wollen! Dennoch weiß man, dass sie davon profitieren werden."

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080