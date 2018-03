Wettbewerb als zentraler Hebel für Innovation, Wachstum und Kaufkraft

Gemeinsame IHS/WKÖ-Veranstaltung skizziert Möglichkeiten der Wettbewerbspolitik in der Schweiz, Deutschland und Österreich

Wien (OTS/PWK280) - "Wettbewerb fördert niedrige Preise, hohe Qualität und Produktvielfalt und steigert die Kaufkraft und Wohlfahrt der Konsumenten. Wettbewerb stärkt Innovation und Wachstum, denn ein freier Marktzutritt ermöglicht neuen Anbietern die Ausschöpfung ihres Absatzpotentials und zwingt etablierte Unternehmen zu Produktverbesserungen und weiteren Kostensenkungen", betonte heute, Donnerstag, WKÖ-Vizepräsident Hans-Jörg Schelling in seinen Eröffnungsworten der Wirtschaftspolitischen Gespräche, einer gemeinsamen Veranstaltung von WKÖ und IHS. Aus Sicht von IHS-Direktor Christian Keuschnigg "begünstigt freier Marktzutritt die Expansion produktiver Firmen und fördert den Ausleseprozess. Indem die Wettbewerbspolitik Preisabsprachen bekämpft, Fusionen verbietet, die den Wettbewerb signifikant beeinträchtigen oder behindern und Subventionen untersagt, trägt sie zu niedrigen Preisen, höherer Innovationsintensität und steigenden Realeinkommen bei".

Aus der Sicht der Wirtschaft seien wettbewerbsrechtlich verbotene Wettbewerbsbeeinträchtigungen zu verfolgen und abzustellen, da sie zu Lasten aller anderen Unternehmen und deren Arbeitnehmer gehen und sich negativ auf den Leistungsanreiz zu Innovation und Effizienz auswirken, so Schelling. Eine wichtige Anforderung an eine effektive Wettbewerbspolitik müsse ein genauer Zuschnitt auf die Bedürfnisse von Wirtschaft und Konsumenten sowie die Gewährleistung eines effektiven Vollzugssystems sein. Auch Keuschnigg unterstrich, dass eine wirksame Wettbewerbspolitik mit durchsetzungsfähigen Wettbewerbsbehörden eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass das Spiel der freien Märkte möglichst reibungslos funktioniere und die Marktwirtschaft ihr Potential für Wachstum und Wohlfahrtssteigerungen zum Vorteil der Konsumenten ausschöpfen könne.

Harter Wettbewerb minimiert Preisabsprachen und senkt Gewinnmargen

Seit 2002 wurden in Österreich knapp 100 Mio. Euro an Geldstrafen wegen Preisabsprachen und Kartellbildung, Missbrauch der Marktstellung und ähnlichen Vergehen verhängt, davon 87 Mio. Euro seit 2007. Es zeige sich, dass ein harter Wettbewerb die Möglichkeiten der Anbieter begrenzt, Preise über den Stückkosten durchzusetzen, und die Gewinnmargen senkt. Dies zwingt zu kostensparenden oder qualitätssteigernden Innovationen, um ausreichende Gewinne zu erwirtschaften. Wettbewerb drängt die weniger leistungsstarken Unternehmen aus dem Markt und erleichtert den Marktzutritt neuer, effizienterer Produzenten. So zeigen Untersuchungen, dass Anfang der 2000-Jahre etwa 22% der Produktivitätssteigerungen in der britischen Nahrungsmittelindustrie einer Verschärfung der Wettbewerbspolitik zuzuschreiben sind.

In der Diskussion der am Podium vertretenden Experten, nämlich Theodor Thanner, Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehörde, Justus Haucap, Mitglied der deutschen Monopolkommission und Stefan Bühler, Vizepräsident der schweizerischen Wettbewerbskommission, zeigt sich klar, dass Wettbewerbspolitik nicht als direkte Kaufkraftpolitik zu verstehen sei, sondern nur kartellrechtlich relevantes Fehlverhalten bekämpfen könne. Trotzdem lägen die Auswirkungen auf die Kaufkraft auf der Hand, da wirksamer Wettbewerb niedrige Preise sichere und damit das Realeinkommen der Konsumenten stärke. Die rechtlichen Grundlagen hierfür seien sowohl in der Schweiz als auch in den beiden EU-Ländern Deutschland und Schweiz ähnlich. Insbesondere durch die EU-Kommission als auch die nationalen Behörden bestünde ein eng verzahntes Netz an wettbewerbspolitischen Überprüfungen. (us)

