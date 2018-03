Der Herr der Würmer - Buchpräsentation mit Bestseller-Autorin Vea Kaiser im Naturhistorischen Museum

am Mittwoch, dem 08. Mai 2013, um 18.30 Uhr im NHM-Vortragssaal

Wien (OTS) - Johann Gottfried Bremser (1767-1827) ließ sich 1797 in Wien als praktischer Arzt nieder, wo er sich als "Wurmdoktor" und engagierter Verfechter der Kuhpockenimpfung einen Namen machte. Ab 1806 war er im "k. k. Naturalien - Cabinet" tätig, wo er die weltgrößte "Eingeweidewurm-Sammlung" anlegte. Er konnte das Wissen über den Körperbau und die Vielfalt dieser Tiere beträchtlich vermehren und veröffentlichte seine Studien in wissenschaftlichen und populären Schriften. Bremser gilt als Galionsfigur der Parasitologie in Österreich und war Vorbild und Mentor einer ganzen Generation von Ärzten und Naturforschern. Durch seine Bildung, seinen Witz und seine Streitbarkeit ist seine Biographie im Spannungsfeld wissenschaftlichen Umbruchs im frühen 19. Jahrhundert von besonderem Reiz.

Professor Dr. Horst Aspöck ist ein international angesehener österreichischer Parasitologe, der in vielen Fachartikeln, Büchern und Vorträgen parasitologisches Wissen vermittelt hat. Generationen von Biologen und Ärzten wurden von ihm ausgebildet.

Zur Buchpräsentation kommt unter anderem die junge Autorin Vea Kaiser, deren Erfolgsroman "Blasmusikpop oder Wie die Wissenschaft in die Berge kam" vom Forschen Bremsers inspiriert war. Ein 14,8 Meter langer Bandwurm spielt in der Geschichte rund um Kaisers Hauptprotagonisten Johannes A. Irrwein im fiktiven Bergdorf St. Peter am Anger eine herausragende Rolle.

