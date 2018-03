Grüne Wien/Ellensohn, Chorherr: Baurecht statt Verkauf - das neue Grüne Prinzip

Wien (OTS) - "Baurecht statt Verkauf" heißt das neue grüne Prinzip für leistbares Wohnen. Städtische Liegenschaften sollen künftig im Eigentum der Stadt Wien bleiben und mittels Baurechtsverträgen für sozialen Wohn- und Städtebau langfristig zur Verfügung gestellt werden. "Wien wächst. Eine geordnete Weiterentwicklung der Stadt ist notwendig. Die in Wien für Bebauung, Erholung und Stadtentwicklung zur Verfügung stehenden Grundflächen sind begrenzt und müssen auch für kommende Generationen gesichert werden", so der Klubobmann der Grünen Wien, David Ellensohn.

Die Nachfrage nach Wohnungen (und damit nach Grundstücken) steigt durch die Bevölkerungsentwicklung deutlich. "Da Grund und Boden aber nicht vermehrbar sind, steigen die Preise dramatisch. Wenn keine Maßnahmen gesetzt werden, werden sie weiter steigen, zu Lasten der Wiener Bevölkerung", so Planungssprecher Christoph Chorherr.

Derzeit geübte Praxis in Wien ist, dass städtische Liegenschaften an diverse Bauträger verkauft werden, nur selten wird auf Grundstücke ein Baurecht vergeben. Die Grünen Wien wollen diese Praxis jetzt umkehren: städtische Grundstücke sollen im Regelfall im Eigentum der Stadt bleiben und mittels Baurechtsverträgen für sozialen Wohn- und Städtebau langfristig zur Verfügung gestellt werden.

"Die Vorteile liegen auf der Hand", so Chorherr: "Die Maßnahme Baurecht statt Verkauf stellt den langfristigen Erhalt leistbaren Baugrunds in der Stadt sicher und garantiert, dass auch in Jahrzehnten sozialer Wohn- und Städtebau ermöglicht wird. Wo wertvolle Frei- und Kulturräume vorhanden sind, kann die Stadt nur als Eigentümerin nachhaltig gestaltend eingreifen. Baurechtsverträge sind günstiger als Kaufverträge, diese Verbilligung wird im genossenschaftlichen Wohnbau 1:1 an die MieterInnen weitergegeben".

Ein Baurecht ist das Recht zu Bauen - im Gegensatz zum Grundeigentum. Beim Baurecht handelt es sich um ein vererbbares und veräußerbares dingliches Recht an einem Grundstück. Die Gebäude auf diesem Grund werden auf Dauer errichtet, es handelt sich um "ganz normale" Häuser. Im Unterschied zum Eigentum ist das Gebrauchsrecht der BaurechtsnehmerIn allerdings zeitlich befristet. Die Laufzeit eines solchen Vertrages zwischen GrundeigentümerIn und Bauberechtigten beträgt zwischen 10 und 99 Jahren. Üblicherweise erhält die BaurechtgeberIn von der Bauberechtigten ein entsprechendes Entgelt, den Bauzins. Der Bauberechtigten stehen am Gebäude Eigentumsrechte und am Grundstück Nutzungsrechte zu.

"Wohnungen sind keine Ware wie jede andere. Wohnen ist ein Grundrecht und darf kein Luxus werden. Wohnen muss leistbar bleiben. Mit dem Prinzip "Baurecht statt Verkauf" kann langfristig günstiger Wohnbau sichergestellt werden", so Ellensohn abschließend.

