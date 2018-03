Bibel TV digital unverschlüsselt im Netz von Kabel Deutschland / Größter Kabelnetzbetreiber hebt zum 2. Mai die Grundverschlüsselung des christlichen Senders auf

Hamburg (ots) - Der Fernsehsender Bibel TV ist ab Donnerstag, 2. Mai, unverschlüsselt über das digitale Kabelnetz von Kabel Deutschland (KDG) zu empfangen. Der in 13 Bundesländern vertretene Kabelnetzbetreiber kommt damit einem lang gehegten Wunsch von Bibel TV nach. Künftig ist es für Kabelkunden noch einfacher, das christliche Programm zu empfangen.

Bibel TV ist seit Jahren im digitalen Angebot von Kabel Deutschland vertreten. Bislang waren sämtliche Programme des sogenannten digitalen Basispakets jedoch nur zu empfangen, wenn Kabelkunden im Besitz einer kostenpflichtigen Smartcard waren. Für eine solche Karte mussten Kunden monatlich zumeist 2,90 Euro zahlen. Ab Donnerstag, 2. Mai, ist keine Smartcard mehr nötig.

Die KDG versorgt insgesamt rund 8 Millionen Haushalte mit Fernsehprogrammen. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern sind seit wenigen Wochen auch die Sender der RTL- und ProSiebenSat.1-Gruppe wie auch weitere Privatsender digital unverschlüsselt im KDG-Netz zu empfangen, ab jetzt auch Bibel TV.

Besitzer eines modernen Fernsehers können Bibel TV einfach einschalten, denn alle neueren Geräte sind bereits für den Digitalempfang ausgelegt. Wer noch ein analoges Gerät besitzt, kann mit jedem handelsüblichen Digital-Receiver Bibel TV auf seinen Fernsehschirm holen.

Bibel TV Geschäftsführer Matthias Brender freut sich: "Viele Menschen scheuten vor der Anschaffung einer Smartcard zurück. Nun können auch sie endlich Bibel TV empfangen. Unserem Ziel der Vollverbreitung sind wir damit einen großen Schritt näher. In über 80% der deutschen Fernsehhaushalte ist unser christliches Programm jetzt zu sehen."

Weiterführende Links: Vorliegende Pressemeldung online bei Bibel TV http://www.bibeltv.de/pressemitteilungen.html

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Bibel TV bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

Rückfragen & Kontakt:

Erling Eichholz

Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-470

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

Email: presse @ bibeltv.de