ORF III mit einem Programmabend zu Ehren Axel Cortis und Roland Koch im "ORF III Künstlergespräch"

Am 3. Mai im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 3. Mai 2013, ist Schauspieler Roland Koch zu Gast bei den "ORF III Künstlergesprächen" um 19.45 Uhr. Mit Moderator Peter Fässlacher spricht er über seine Zeit als jugendlicher Rebell, sein Verhältnis zu Wien und kommende Projekte als Schauspieler. Koch ist seit 1999 Ensemblemitglied des Burgtheaters und derzeit in der Rolle des "Tatort"-Kommissars Matteo Lüthi zu sehen.

Am 7. Mai hätte Axel Corti seinen 80. Geburtstag begangen. ORF III präsentiert aus diesem Anlass einen Programmabend zu Ehren des berühmten österreichischen Regisseurs und Publizisten (alle Infos zum Axel-Corti-Schwerpunkt in ORF 2 und Ö1 unter http://presse.ORF.at). Bei dem preisgekrönten Dokumentarspiel "Der Fall Jägerstätter" (20.15 Uhr) führte Axel Corti Regie. Es ist die Geschichte des aus Oberösterreich stammenden Bauern Franz Jägerstätter, der den Wehrdienst im Zweiten Weltkrieg aus Glaubensgründen verweigerte. Er wurde wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und hingerichtet. Kurt Weinzierl brilliert in der Titelrolle, in weiteren Rollen sind Guido Wieland, Julia Gschnitzer, Michael Toost und Bruno Dallansky sowie der ehemalige Burgtheaterdirektor Achim Benning zu sehen.

Im Anschluss um 21.50 Uhr zeigt ORF III die Komödie "Stellenangebote weiblich" von Wolfgang Glück aus dem Jahr 1969. Axel Corti ist in der Rolle des Protagonisten Herr Belvedere zu sehen, mittelloser Schriftsteller, der gerade an einem Roman arbeitet und bei Harry (Georg Lhotzky) und Tracey King (Emmy Werner) als Kindermädchen arbeitet. Die Probleme beginnen, als der Roman zum Sensationserfolg avanciert und Herr Belvedere nun Harry und Tracey als Kindermädchen für deren eigene Kinder anstellt.

