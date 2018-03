Wohlmuth zu Arbeitsmarkt: Fokus auf 50+!

Förderung älterer Arbeitnehmer wirkt, nun Betriebe in die Pflicht nehmen

Wien (OTS/SK) - Wie die heute, Donnerstag, aktuellen Arbeitsmarktzahlen zeigen, greifen die Maßnahmen zur Förderung älterer Arbeitnehmer bereits. Die Zahl der Beschäftigten in der Generation über 50 steigt weiterhin an. Andreas Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), begrüßt diese Entwicklung: "Der stetig wachsende Anteil älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstreicht, dass die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen von Sozialminister Hundstorfer nicht nur wichtig, sondern auch wirksam sind. Mit der geplanten Beschäftigungsgarantie wird in Zukunft der längere Verbleib der Menschen im Arbeitsleben steigen und so die Arbeitslosenzahlen sinken. Dies sichert langfristig auch das österreichische Pensionssystem." ****

In der Tatsache, dass es in der Gruppe der Beschäftigungslosen 50+ auch einen Zuwachs gibt, sieht Wohlmuth ein wichtiges Signal: "Wir dürfen jetzt nicht stehenbleiben, es braucht viele weitere Maßnahmen, um die Menschen länger im Berufsleben zu halten. Unternehmer müssen erkennen, dass die Arbeitswelt Reformen braucht und die Älteren mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung eine riesige Bereicherung darstellen."

"Der Pensionistenverband fordert selbst schon seit Jahren mit seinem Programm 'Gesund länger arbeiten' wesentliche Verbesserungen für ältere Arbeitnehmer, die ihnen erst ermöglichen, fit und gesund einer Beschäftigung nachzugehen. Dazu gehören etwa altersgerechte Arbeitsplatzgestaltung, betriebliche Gesundheitsvorsorge, neue Arbeitszeitmodelle oder kompetente Beratungseinrichtungen", so Wohlmuth.

Der PVÖ-Generalsekretär verleiht einer besonders wichtigen Forderung Nachdruck: "Wir müssen nun endlich einen Weg finden, der Wirtschaft nachhaltig klarzumachen, wie wertvoll ältere Arbeitnehmer sind. Unternehmen dürfen ihre älteren Angestellten nicht mehr einfach wegmobben oder in die Frühpension drängen. Dafür braucht es auch ein wirksames Bonus/Malus-System, um generationenfreundliche Unternehmen zu belohnen und altersfeindliche Arbeitgeber streng zu bestrafen." (Schluss) sn/mp

