Mietwagen für Kurzentschlossene in den Ferien sehr teuer, Vorausplanung zahlt sich aus

Köln (ots) - Mietwagen für den kommenden Sommer sollten Urlauber 10 Wochen vor den Ferien buchen, um beim Mietpreis bis zu 88 % zu sparen. Zu dieser Prognose kam billiger-mietwagen.de bei einer Auswertung von rund 18 Millionen Angeboten aus den Sommerferien 2012 und den Osterferien 2013.

Wer seinen Mietwagen für Paris nicht mindestens 10 Wochen vor Beginn der Sommerferien bucht, muss mit einem Tagespreis von bis zu 47 Euro rechnen - 88 % mehr als bei einer Buchung weiter im Voraus. Mietwagen-Preise in Berlin steigen 7 Wochen vor Ferienbeginn um 73 % auf 52 Euro pro Tag, in Palma de Mallorca 6 Wochen vor den Ferien immerhin um 40 % auf 35 Euro. In den Mittelmeerländern mieten deutsche Sommerurlauber Wagen besonders günstig, da Urlauber aus anderen Nationen aufgrund wirtschaftlicher Probleme immer weniger dorthin reisen und die Nachfrage sinkt. "Dieser Trend aus 2012 wird sich in diesem Jahr fortsetzen, deshalb gehen wir von ähnlichen Preisen wie im letzten Sommer aus", sagt Christian Mahnke, CEO von billiger-mietwagen.de.

Mietwagenpreise und ihre prognostizierte Entwicklung vor den Sommerferien an den beliebtesten Urlaubszielen:

Stadt: Paris Tagespreis vor Anstieg: 25 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 47 Euro Steigerung: 88 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 10

Stadt: Nizza Tagespreis vor Anstieg: 29 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 54 Euro Steigerung: 86 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 8

Stadt: Berlin Tagespreis vor Anstieg: 30 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 52 Euro Steigerung: 73 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 7

Stadt: Oliba Tagespreis vor Anstieg: 24 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 40 Euro Steigerung: 67 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 8

Stadt: Faro Tagespreis vor Anstieg: 23 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 38 Euro Steigerung: 65 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 2

Stadt: Malaga Tagespreis vor Anstieg: 17 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 26 Euro Steigerung: 53 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 7

Stadt: Palma de Mallorca Tagespreis vor Anstieg: 25 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 35 Euro Steigerung: 40 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 6

Stadt: Lissabon Tagespreis vor Anstieg: 29 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 39 Euro Steigerung: 34 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 3

Stadt: San Francisco Tagespreis vor Anstieg: 23 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 28 Euro Steigerung: 22 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 9

[Preise beruhen auf Angeboten für die deutschen Sommerferien 2012, Fahrzeugklasse Economy (Opel Corsa, VW Polo, o.ä.) inkl. Versicherungen ohne Selbstbeteiligung. Preise auf volle EUR gerundet.]

Die Preise für kurzfristige Mietwagen-Buchungen an Ostern 2013 stiegen noch deutlicher an als jene im Sommer 2012. "Das könnte an den vielen Oster-Urlaubern liegen, die wegen des schlechten Wetters in Deutschland erst kurz vor den Ferien einen Wagen gebucht haben", sagt Christian Mahnke. Die Preisentwicklungen für die Osterferien:

Stadt: Faro Tagespreis vor Anstieg: 6 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 18 Euro Steigerung: 200 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 5

Stadt: Paris Tagespreis vor Anstieg: 24 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 68 Euro Steigerung: 183 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 3

Stadt: Palma de Mallorca Tagespreis vor Anstieg: 9 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 23 Euro Steigerung: 156 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 5

Stadt: Lissabon Tagespreis vor Anstieg: 9 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 22 Euro Steigerung: 144 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 2

Stadt: Nizza Tagespreis vor Anstieg: 27 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 54 Euro Steigerung: 100 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 1

Stadt: Malaga Tagespreis vor Anstieg: 11 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 21 Euro Steigerung: 91 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 4

Stadt: San Francisco Tagespreis vor Anstieg: 19 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 24 Euro Steigerung: 26 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 4

Stadt: Berlin Tagespreis vor Anstieg: 30 Euro Max. Tagespreis in den Ferien: 37 Euro Steigerung: 23 % Preisanstieg beginnt x Wochen vor Ferien: 5

[Preise beruhen auf Angeboten für die deutschen Osterferien 2013, Fahrzeugklasse Economy (Opel Corsa, VW Polo, o.ä.) inkl. Versicherungen ohne Selbstbeteiligung. Preise auf volle EUR gerundet.]

