ÖAMTC zur Rettungsgasse: Überwachen ja, Big Brother nein

Club gegen flächendeckende Videoüberwachung von Kraftfahrern - Datenschutz hat Vorrang

Wien (OTS) - Der ÖAMTC erkennt im aktuellen Vorstoß von Bundesministerin Bures und der ASFINAG einige Verbesserungen gegenüber den bisherigen Absichten: So soll nun nur noch an

"Hot Spots" mit Kameras überwacht werden. Dass diese im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zu erheben und auch dann die Bereiche zu kennzeichnen sind, zeugt davon, dass man einige datenschutzrechtliche Bedenken ernst genommen hat. Für den ÖAMTC stand schon bisher außer Streit, dass Vorschriften, die zur Rettung von Leben oder Gesundheit im Straßenverkehr dienen sollen, überwacht werden müssen. "Es kann aber nicht angehen, dass alle bisherigen Errungenschaften des Konsumenten- und Datenschutzes übergangen werden, um das Einhalten aller Vorschriften wie ein 'Big Brother' zu überwachen", stellt Martin Hoffer, Chefjurist des ÖAMTC, klar. Der ÖAMTC befürchtet in diesem Sinne weiterhin, dass ein derartiger Vorstoß für eine stetige und dauernde Überwachung von Autofahren und Motorradfahrern missbraucht werden kann.

Fakt ist, dass die vorgeschlagene Videoüberwachung eines Gesetzes genauer inhaltlicher Vorgaben bedarf. Nach dem Verfassungsrecht darf in das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten nur dann eingegriffen werden, wenn kein gelinderes Mittel zur Zielverfolgung zur Verfügung steht. Ob das bei allen Delikten der Rettungsgasse der Fall ist, bezweifelt der Clubjurist. Vor allem verlangt der Club, dass eine Differenzierung zwischen dem irrtümlichen Nichtbilden einer Rettungsgasse und dem absichtlichen Befahren und Behindern eines Einsatzfahrzeuges gemacht wird. Bei den Strafdrohungen ist dies bereits der Fall, berichtet Hoffer.

Gesetzliche Nachjustierung zur Rettungsgasse

Darüber hinaus fordert Hoffer, dass im Zuge einer Gesetzesnovelle auch geprüft werden sollte, ob die bisherigen Bestimmungen verständlich, klar und widerspruchsfrei sind.

