"Autos mit Vergangenheit" - neues Kapitel in der Verkehrsgeschichte Österreichs erforscht

Minister Töchterle, Rektorin Blimlinger, Direktorin Zuna-Kratky und Mitarbeiter des Technischen Museums Wien präsentierten am 2.Mai 2013 Ergebnisse eines "forMuse"-Projekts

Wien (OTS) - "Autos mit Vergangenheit" - im Rahmen eines internationalen, vom Wissenschafts- und Forschungsministerium finanzierten "forMuse"-Projekts am Technischen Museum Wien haben Forscherinnen und Forscher seit 2009 wichtige Quellen zum Kraftfahrzeugbesitz in Österreich in den 1930er und 1940er Jahren ausgewertet und damit ein neues Kapitel der Verkehrsgeschichte im 20. Jahrhundert erforscht. In einem gemeinsamen Pressegespräch im Technischen Museum Wien präsentierten Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle, Rektorin Mag. Eva Blimlinger (Kommission für Provenienzforschung), Direktorin Dr. Gabriele Zuna-Kratky sowie Projektleiter Dr. Christian Klösch und Dr. Verena Pawlowsky vom Technischen Museum Wien die zentralen Ergebnisse.

"Wir setzen mit dem Förderprogramm 'forMuse - Forschung an Museen' einen gezielten Impuls, um die Forschung an Museen zu stärken und weiterzuentwickeln", so Töchterle. Das Wissenschafts- und Forschungsministerium hat zwischen 2009 und 2012 rund zwei Millionen Euro für zwölf qualitativ hochwertige Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt. In allen Projekten war mindestens ein Museum Kooperationspartner. Ziel ist es, die Forschungskultur an Museen zu stärken und Forschungskooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und Museen zu steigern. Der Forschungsminister unterstreicht ein weiteres Anliegen: "Wir konnten mit 'forMuse' die Wertschätzung und öffentliche Aufmerksamkeit für Forschung an Museen merklich erhöhen." Gerade auch Projekte wie "Autos mit Vergangenheit" tragen neben den wertvollen Forschungsergebnissen auch dazu bei, Öffentlichkeit für die engagierte Forschungsarbeit an Museen zu schaffen.

"Wir freuen uns, dass die umfangreichen Forschungsarbeiten zu den historischen Fahrzeugdatenbanken nun abgeschlossen sind und wir diese für alle Interessierten auf unserer Website www.technischesmuseum.at zu Recherchezwecken zur Verfügung stellen können. Mit der Rückgabe bzw. dem Rückkauf einiger Objekte aus dem Technischen Museum Wien und der Veröffentlichung der Datenbanken, ist ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung der Vergangenheit vollendet. Der Stellenwert der Provenienzforschung für das Technische Museum Wien zeigt sich auch darin, dass dieses Thema - als erstes Museum in Wien - in der Schausammlung durch die Restitutionsfälle Rosa Glückselig, Hugo Theodor Horwitz und Ernst Sonnenschein präsent ist. Die Provenienzforschung wird am Technischen Museum auch in Zukunft weitergeführt werden", meint Gabriele Zuna-Kratky.

"Das Förderprogramm 'forMuse' hat Grundlagenforschung in den Museen ermöglicht, die mit den vorhandenen Mitteln nur schwer möglich ist. Die Kommission für Provenienzforschung erarbeitet jene Informationen, die für den Kunstrückgabebeirat die Entscheidungsgrundlage bilden. Online-Datenbanken wie die zu Kraftfahrzeugen in Österreich in den 1930er und 1940er Jahren ermöglichen vertiefte Recherchemöglichkeiten vor allem für die Kommission für Provenienzforschung, aber auch für jene die weltweit nach entzogenen Gütern recherchieren", fasst Eva Blimlinger zusammen.

Durch dieses "forMuse"-Forschungsprojekt konnten Kraftfahrzeugsverzeichnisse digitalisiert und wissenschaftlich ausgewertet werden. Das Ergebnis ist eine Online-Datenbank zum Kraftfahrzeug-Besitz in Österreich vor 1938, die nun auf der Website des Technischen Museums Wien abgerufen werden kann. Die Datenbank "Historische KFZ-Verzeichnisse" enthält derzeit ca. 2/3 aller damals zugelassenen Kraftfahrzeuge.

Diese Datenbank war die Grundlage weiterer Recherchen zur Identifizierung von NS-Raubgut in öffentlichen und privaten Sammlungen. In Zusammenarbeit mit der Israelitischen Kultusgemeinde Wien und dem Deutschen Museum München wurden in Österreich und Deutschland Informationen zu über 3.000 entzogenen Kraftfahrzeugen gesammelt, die nun in der Datenbank "NS-KFZ-Raub" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

