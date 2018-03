Schatz zu neuer Rekord-Arbeitslosigkeit: Jetzt Investitionspaket für altersgerechte Zukunfts-Jobs

Grüne: Die derzeit angedachte Beschäftigungsgarantie für ältere ArbeitnehmerInnen wird nicht reichen

Wien (OTS) - "Jeden Monat gibt es einen neuen Negativrekord bei den Arbeitslosenzahlen, wie lange will die Regierung noch zusehen? Der erneut massive Anstieg der Arbeitslosigkeit im April um fast 10 Prozent ist erschreckend", meint Birgit Schatz, ArbeitnehmerInnensprecherin der Grünen, zu den aktuellen Arbeitsmarktdaten. Trotz Winterende ist keine Entspannung der Arbeitsmarktes in Sicht. Das zeigt, dass die europäische Wirtschafts-und Jobkrise, verschärft durch einen kurzsichtigen und zukunftsfeindlichen Sparkurs, nun auch auf Österreich durchschlägt. "Die nun von Minister Hundstorfer geforderte Beschäftigungsgarantie für ältere ArbeitnehmerInnen ist ein wichtiges Vorhaben, das ich voll unterstütze, allerdings werden die angedachten Lohnsubventionen bei weitem nicht ausreichen, weil sie keine zusätzlichen Jobs schaffen. Es braucht jetzt dringend ein Investitionspaket in Zukunftsbranchen und altersgerechte Arbeitszeitmodelle", sagt Schatz.

Beschäftigungsgarantien wirken derzeit gut bei jungen Menschen. In den nächsten Monaten werden noch mehr exportorientierte Jobs verloren gehen und durch das faktische Anheben des Pensionsalters noch mehr ältere ArbeitnehmerInnen auf den Arbeitsmarkt drängen. "Daher wollen wir Grüne ein Investitionspaket für Zukunftsbranchen und weniger exportabhängige Jobs wie Bildung, Umwelt-Technologien, Pflege und Betreuung, Kultur und Wissenschaft. Durch eine intelligente Form der Arbeitszeitverkürzung, die Senkung von Überstunden und mehr Angebot an qualitativ besserer und auch besser bezahlter Teilzeitarbeit kann zudem die vorhandene Arbeit besser verteilt und mehr altersgerechte Jobs geschaffen werden", meint Schatz.

