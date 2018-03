FP-Gudenus: Mariahilfer Straße als Highlight des grünen Machtrauschs

Autos von Anrainern und Kunden ausgesperrt, Kiffer-Lkw dürfen rollen

Wien (OTS) - Von Freitag bis Sonntag läuft Maria Vassilakous Pseudo-FUZO-Test in der Mariahilfer Straße. Ruhe und saubere Luft wird es für Anrainer und Kunden aber nicht geben - ganz im Gegenteil:

Am Samstag rollen nämlich ab zwölf Uhr im Rahmen des von den Grünen unterstützten Hanfwandertags bis zu 25 Meter lange Lkw mit dröhnenden Lautsprechern durch die beliebte Einkaufsstraße. "Eben dort wird bisweilen schon gemutmaßt, dass die nicht mehr nachvollziehbaren Entscheidungen in den Reihen der Grünen eventuell in einem Rausch der anderen Art entstehen könnten", macht Wiens FPÖ-Klubchef und stv. Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus aufmerksam.

Die Autos von Anrainern und Kunden auszusperren, aber Monster-Lkw für Drogen-Demos fahren zu lassen, sei jedenfalls ein klares Signal für mangelnde Seriosität und Verantwortungsbewusstsein bei der Bobo-Partie. "Besonders bedenklich ist, dass Vassilakou nichts dabei findet, dass die Kiffer-Werbefahrt ausgerechnet während des von ihr veranstalteten Kinderprogramms stattfindet. Mit der Erziehung zur Bewusstseinserweiterung kann man aus grüner Sicht offenbar aber nicht früh genug anfangen", meint Gudenus.

Sein Appell an die Verkehrsstadträtin: "Blasen Sie den Phantomtest oder die Kifferdemo ab - am besten sowohl als auch! Hören Sie auf, die Bürger mit ihren krausen Ideen auf die Nerven zu gehen! Nehmen Sie die Bevölkerung ernst und lassen Sie Anrainer und Geschäftsleute in Neubau und Mariahilf mit einem klaren Ja oder Nein entscheiden, ob diese den von grünen Auto-Hassern propagierten Einbahnzirkus, bei dem allein Planung und Errichtung 18 Millionen Euro kosten und der den CO2-Ausstoß jährlich um 12.500 Tonnen in die Höhe schnalzt, rund um die Mariahilfer Straße haben wollen oder nicht!" (Schluss)

