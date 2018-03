Stronach/Hagen: Öffi-Preiserhöhung in Wien ist grüne Geldbeschaffungsaktion

Durch willkürliche Abzocke werden Gelegenheitsfahrer unverhältnismäßig zur Kasse gebeten

wien (OTS) - "Das ist ein Schlag ins Gesicht jener Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel nur gelegentlich benützen", erklärt Team-Stronach Verkehrssprecher Christoph Hagen in Bezug auf die von den Wiener Grünen angekündigte Erhöhung der Ticketpreise für Einzelfahrscheine.

Maria Vassilakou wolle sich, so Hagen, die verlorenen Millionen aus den Preissenkungen bei Dauerkarten wieder zurückholen, weil das Geld offensichtlich in den Kassen der Verkehrsbetriebe fehle.

Hagen über die fragwürdige "Steuerungswirkung" der Erhöhung: "Die Maßnahme trifft genau jene Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel nur gelegentlich benutzen und keine Besitzer von Dauerkarten sind." Die Folgen: "Menschen, die bereits sind, mit den Öffis zu fahren, werden durch die Preiserhöhung wieder zum Autofahren gedrängt." Das könne nicht im Sinn der Umweltverträglichkeit sein, argumentiert der Verkehrssprecher und fordert eine Zurücknahme der willkürlichen Abzocke.

