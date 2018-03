ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom CSIO "Furusiyya Nations Cup" in Linz und von Grödig - SC Austria Lustenau

Am 3. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 3. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom CSIO "Furusiyya Nations Cup" beim Linzer Pferdefestival 2013 um 13.50 Uhr und vom Fußball-"Heute für Morgen"-Erste-Liga-Match SV Scholz Grödig - SC Austria Lustenau um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von Tag acht beim Surf Worldcup Podersdorf um 23.10 Uhr sowie Folge neun des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr.

Am 3. Mai startet in Linz der "Kampf der Nationen". Die Teams zu je vier Reitern bewältigen den bis zu 1,60 Meter hohen Parcours. Die acht besten Teams aus der ersten Runde qualifizieren sich für die anschließende zweite Runde. Sieger ist das Team mit den wenigsten Gesamtfehlern aus beiden Runden. Neben Weltranglisten-Punkten gibt es auch 37.000 Euro Gesamtpreisgeld zu gewinnen. 18 Mannschaften qualifizieren sich über die einzelnen Stationen der Serie für das Finale im September 2013, aus Europa werden dies neun Mannschaften sein. 2012 holte sich die Ukraine den Sieg. 2009 gewann Österreich mit Sabine Seeburger-Schranz, Dieter Köfler, Stefan Eder, Gerfried Puck den Mannschaftsbewerb.

Kommentator ist Thomas Weber. In der Pause zeigt ORF SPORT + Berichte über die Österreicherinnen und Österreicher bei der Judo-EM in Budapest und über das "X Over Ride" am Kitzsteinhorn.

Fällt in der 32. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga die Entscheidung in der Meisterschaft? Tabellenführer Grödig hat im Duell der Spitzenreiter Verfolger Austria Lustenau zu Gast. Mit einem Heimsieg können die Salzburger den Meistertitel sichern und mit der Planung für die Bundesliga beginnen. Die Vorarlberger können aber auch mit einem vollen Erfolg nur mehr eine Minimalchance wahren. Kommentator ist Christopher Pöhl.

Das Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" bietet allen Tennisfans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der spannendsten Turniere und zeigt die weltbesten Spielerinnen und Spieler auch abseits des Tennisplatzes. Die rund halbstündigen Magazine liefern Woche für Woche Spielerporträts, vertiefende Hintergrundstorys, Geschichten abseits der Plätze, umfassende Turnierinformationen, aber auch Tennisunterricht auf hohem Niveau und taktische Analysen durch den ehemaligen US-Player Justin Gimelstob ins Wohnzimmer. Die Magazine werden in englischer Originalsprache gesendet.

