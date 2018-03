Eishockey-WM im ORF: Alle Österreich-Spiele in ORF eins

Ab Viertelfinale live in ORF SPORT +

Wien (OTS) - Da sich der ORF die Rechte an den jährlichen Eishockey-WM-Übertragungen bis 2017 gesichert hat, heißt es für die heimischen Freunde des schnellsten Mannschaftssport der Welt ab Samstag, dem 4. Mai 2013, ORF eins bzw. ORF SPORT + einschalten: Alle Gruppenspiele der Österreicher stehen live in ORF eins auf dem Programm, ORF SPORT + zeigt neben zusätzlichen hochklassigen Gruppenspielen alle Spiele ab dem Viertelfinale bis zum Finale am 19. Mai live. Zusätzlich sind diese Spiele auch als Live-Stream zu sehen. ORF-Kommentator ist "Mr. Eishockey" Michael Berger, ihm zur Seite als Kokommentator sitzt Ex-Teamspieler Peter Znenahlik. Präsentator der WM -Spiele ist Boris Kastner-Jirka.

Der WM-Fahrplan in ORF eins:

4. Mai, 10.50 Uhr, live: Österreich - USA

5. Mai, 11.00 Uhr, live: Österreich - Frankreich

7. Mai, 15.00 Uhr, live: Österreich - Lettland

8. Mai, 15.00 Uhr, live: Österreich - Deutschland

10. Mai, 15.15 Uhr, live: Österreich - Slowakei

11. Mai, 15.10 Uhr, live: Österreich - Finnland

13. Mai, 0.45 Uhr, Aufz.: Österreich - Russland

19. Mai, 0.35 Uhr, Aufz.: Finale

Der WM-Fahrplan in ORF SPORT +:

4. Mai, 19.10 Uhr, live: Finnland - Slowakei

5. Mai, 20.15 Uhr, Highlights: USA - Österreich

6. Mai, 20.15 Uhr, Highlights: Frankreich - Österreich

7. Mai, 19.10 Uhr, live: Russland - USA

9. Mai, 20.15 Uhr, live: Schweden - Kanada

12. Mai, 17.15 Uhr, Highlights Finnland - Österreich

12. Mai, 19.10 Uhr, live: Slowakei - Russland

16. Mai, 11.50 Uhr, live: Viertelfinale 1

16. Mai, 14.45 Uhr: live: Viertelfinale 2

16. Mai, 17.30 Uhr, live: Viertelfinale 3

16. Mai, 20.15 Uhr, live: Viertelfinale 4

18. Mai, 14.45 Uhr, live: Semifinale 1

18. Mai, 19.00 Uhr, live: Semifinale 2

19. Mai, 18.30 Uhr, live-zeitversetzt: Spiel um Platz 3

19. Mai, 20.15 Uhr: live: Finale

Die Übertragungen des ORF-Fernsehens werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream angeboten, alle Österreich-Spiele auch auf sport.ORF.at als Live-Stream. ORF insider bietet Highlights als Video-on-Demand.

Die Eishockey-WM 2013 im Hitradio Ö3

Hitradio Ö3 berichtet von der Eishockey-Weltmeisterschaft in den Ö3-Nachrichten sowie in redaktionellen Beiträgen. Aktuelle Einstiege, Zusammenfassungen, Analysen und Hintergrundberichte stehen auf dem Programm. Ö3-Sport-Reporter Tono Hönigmann ist in Helsinki bzw. Stockholm und informiert von dort aus die Ö3-Hörer/innen über alle wichtigen Entscheidungen und Ergebnisse.

