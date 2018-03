FPÖ: Strache: Tschetschenische "Asylwerber" finanzieren islamistischen Terror in Russland

Rot-schwarzes Versagen in Asylpolitik macht Österreich zu Drehscheibe des radikal-islamistischen Terrors

Wien (OTS) - Wie die "Kronenzeitung" heute berichtet, werden mit Geldern angeblicher tschetschenischer "Asylwerber" in Österreich islamistische Terroranschläge in Russland finanziert. "Die FPÖ hat auf die engen Verstrickungen der Tschetschenen mit dem radikal-islamistischen Terrorismus schon seit Jahren hingewiesen", zeigt sich der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache nicht verwundert über diese jüngsten Berichte.

Österreich sei durch das Versagen der rot-schwarzen Bundesregierung in der Asylpolitik systematisch zu einer Drehscheibe des radikal-islamistischen Terrors geworden, so Strache. Schließlich würden auch von den etwa 500 Europäern, die im Syrien-Bürgerkrieg für die Scharia kämpfen, mehr als zehn Prozent, nämlich 60 Mann, aus Österreich kommen, wobei es sich wiederum primär um tschetschenische Asylwerber handle. Ebenso genieße ein tschetschenischer Terror-Pate, der erst letzten September bei Kampfhandlungen an der georgisch-russischen Grenze festgenommen werden konnte, laut Polizeiberichten in Österreich Asyl-Status - ebenso wie elf seiner getöteten Mit-Terroristen. "Wie kann es sein, dass das Innenministerium einem Menschen Schutz gewährt, der sich rühmt, offizieller Vertreter einer Terrorgruppe zu sein, die im Nordkaukasus einen Islamisten-Staat errichten möchte?", fragt der FPÖ-Chef.

Hier müsse endlich gegengesteuert werden, fordert Strache. Es könne nicht länger hingenommen werden, dass unter dem Deckmäntelchen des Asyls terroristische Aktivitäten initiiert würden. Aber jahrelang habe die österreichische Regierung tatenlos zugesehen und sich von dem realitätsverweigernden Geheule der Grünen, angeblicher NGOs und linker Medien unter Druck setzen lassen. Damit müsse endlich Schluss sein.

