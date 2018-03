JUGENDVERTRETUNG zu Staatsbürgerschaftsnovelle: Ausnahmeregelung für Jugendliche in Ausbildung notwendig!

Die BJV warnt vor zu hohen Einkommenshürden für Jugendliche, insbesondere für diejenigen in Ausbildung.

Wien (OTS) - Die Bundesjugendvertretung (BJV) begrüßt, dass beim Beschluss der Staatsbürgerschaftsnovelle im Ministerrat noch ein Passus inkludiert wurde, der Personen, die als Minderjährige nach Österreich kamen bzw. hier geboren sind, die Einbürgerung erleichtert: "Kürzlich publik gewordene Fälle von Jugendlichen, die trotz langjährigem Aufenthalt aufgrund der Einkommensgrenzen keine Chancen auf die Staatsbürgerschaft hatten, werden somit gelöst", so BJV-Vorsitzender Jim Lefebre.

Positiv stuft die BJV auch die Änderungen beim Staatsbürgerschaftsanspruch für uneheliche Kinder ein: "Wir freuen uns, dass hier eine unzulässige Diskriminierung für uneheliche Kinder, bei denen nur der Vater die österreichische Staatsbürgerschaft hat, aufgehoben wird", betont Lefebre.

Die BJV weist aber auf bestehende Probleme für Jugendliche hin, die in Österreich aufgewachsen sind, deren Eltern aber nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen: "Hier sollte es Ausnahmen für Jugendliche geben, die in Ausbildung sind, da sie aufgrund der Einkommensgrenze von Vornherein von der Staatsbürgerschaft ausgeschlossen sind", so Lefebre.

Generell treffen die vorgesehenen Einkommensgrenzen junge Menschen besonders stark, da sie beim Einstieg in den Arbeitsmarkt mit vielen Hürden zu kämpfen haben und ihnen häufig nur prekäre oder niedrig entlohnte Arbeitsverhältnisse ermöglicht werden.

Die BJV sieht daher bei der Frage der Staatsbürgerschaft für Jugendliche noch Handlungsbedarf und steht hier gerne für Gespräche zur Verfügung, um Härtefälle künftig auszuschließen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Mag.a Nicole Pesendorfer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0676/ 880 111 048

mailto: nicole.pesendorfer @ jugendvertretung.at