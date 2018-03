5 wichtigste Produktversprechen für gesundes Altern ermittelt

hat die fünf wichtigsten gesundheitsbezogenen Produktversprechen im Hinblick auf funktionale Nahrungsmittel und Getränke ermittelt, die an ältere Verbraucher vermarktet werden. Die Optimierung der Gesundheit hat bei der alternden Bevölkerung zunehmend an Bedeutung gewonnen - gesteuert durch das zunehmende Verständnis der Verbraucher dafür, welche Rolle eine gesunde Ernährung bei Verlängerung der aktiven Jahre spielt. Dies spiegelt sich in der Förderung der Idee eines gesunden oder guten Alterns wider. Innova Market Insights wird seine Studie bei der VitaFoods Europe in Genf vom 14. - 16 Mai auf Stand 17051 vorstellen.

"Die geläuftigsten Ansprüche an Lebensmittel und Getränke betreffen die Gesundheit von Verdauung und Darm, Energie und Wachheit, die Gesundheit des Herzens und des Immunsystems", meint Robin Wyers, Chefredakteurin von Innova Market Insights. "Diese sprechen im Allgemeinen auch die breitere Bevölkerung an. Es gibt aber andere, spezifischere Marktchancen bei altersbezogenen Bedenken, die derzeit weniger häufig in den Produktversprechen vorkommen. Dazu gehören die Gesundheit des Gehirns und Denkvermögens, der Knochen, der Haut, der Gelenke und der Augen."

Die beobachteten Produkteinführungen, welche eine verbesserte Augengesundheit versprachen, haben sich nach den Erhebungen von von Innova Market Insights aus dem Jahre 2012 während des letzten Fünfjahreszeitraums verdoppelt. Allerdings machen sie gerade einmal 3 % der Einführungen mit einem aktiven Gesundheitsversprechen (d.h. Lebensmittel mit Ergänzungen) jeglicher Art aus. Damit hat dieser Bereich ein grosses Potenzial für künftiges Wachstum.

Omega-3-Fettsäuren fördern die kognitive Gesundheit stark. Dieses Interessengebiet dürfte sich nach der EFSA-Genehmigung eines Versprechens in Verbindung mit DHA und der Beibehaltung der normalen Gehirnfunktion noch ausweiten. Während rund 60 Prozent der europäischen Produkteinführungen mit diesem Produktversprechen Babynahrung betreffen, gibt es eine eindeutige Gelegenheit, sich in neue Kategorien - insbesondere gesundes Altern - vorzubewegen. Zu den anderen Bestandteilen, von denen man annimmt, dass sie vorteilhaft für die geistige Gesundheit sind, gehören B-Vitamine, CoQ10, Ginkgo Biloba, Polyphenole, Acetyl-L-Carnitin und grüner Tee; es gibt allerdings bislang nur wenige spezifische Referenzen zum Alterungsprozess - die Produktbeschreibung betont im Allgemeinen nur den Nutzen und verlässt sich auf das Bewusstsein der Verbraucher im Hinblick auf die Vorteile.

Gesundes Altern wurde bereits als ein zentraler Produkttrend für 2013 und darüber hinaus identifiziert und wird nur eine der Marktchancen sein, die von Innova Market Insights auf dem Vitafoods Stand 17051 bei der Palexpo, Genf, vom 14. - 16. Mai 2013 hervorgehoben werden. "Gray but Healthy" (Grau, aber gesund) ist der Titel einer Präsentation von Innova Market Insights auf dem neuen Nutra Insights Hub, die neben anderen Studien mit dem Titel "Protein Overdrive" (Protein-Überschuss) und "Health Traffic Jam" (Gesundheitsstau) während der Veranstaltung vorgetragen werden.

Für weitere Informationen über Innova Market Insights besuchen Sie bitte: http://www.innovadatabase.com

Über die Innova-Datenbank:

Die Innova-Datenbank (http://www.innovadatabase.com) ist das Produkt der Wahl für das gesamte Produktentwicklungsteam. Erleben Sie in einer für undenkbar gehaltenen Art und Weise, was Nahrungsmittelhersteller aus aller Welt produzieren. Verfolgen Sie Trends, Mitbewerber, Inhaltsstoffe und Geschmacksrichtungen. Sie enthält ausgezeichnete Produktbilder, Suchmöglichkeiten und Analysen.

Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an: Lu Ann Williams: contact @ innovami.com, Tel: +31-26-319-2000 Medienkontakt: Liat Simha: ls @ market-targets.com, Tel.: +972-9-9742893