Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 3.5.: "Wie leistbar ist Wohnen in Wien?"

Wien (OTS) - "Wie leistbar ist Wohnen in Wien?" so der Titel des von Paul Schiefer gestalteten "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" am Freitag, den 3. Mai um 9.44 Uhr in Ö1.

Wohnen ist teuer. Und das betrifft viele Menschen. Grund genug, dass "Leistbares Wohnen" eines der großen Themen im Vorwahlkampf zu den Nationalratswahlen im Herbst geworden ist. Die Mieten und die Eigentumspreise sind in den letzten Jahren stark gestiegen, vor allem in den Ballungsräumen, und da ganz besonders in Wien. "Saldo" startet deshalb eine Serie zum Thema Wohnen und wirft einen Blick auf den Wiener Wohnungsmarkt, den geförderten Wohnbau, den Gemeindebau und den privaten Wohnungsmarkt. Zum Auftakt steht der geförderte Wohnbau im Mittelpunkt. In Wien ist dieser Bereich besonders wichtig. Rund 450.000 Menschen wohnen in Genossenschaftswohnungen, das ist etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung Wiens. Doch die Wartelisten sind mittlerweile lang. Kritiker sagen, die Stadt tue zu wenig, um die Nachfrage zu decken, außerdem seien viele Projekte zu teuer. Warum ist das so? Was kann man dagegen tun? Diesen und anderen Fragen geht "Saldo" in der dreiteiligen Serie zum Thema Wohnen nach.

