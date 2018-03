"Universum History" auf Spurensuche: Wer war Erster auf dem Everest?

Am 3. Mai um 22.40 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vor 60 Jahren, im Mai 1953, bezwangen der Neuseeländer Edmund Hillary und der Nepalese Tenzing Norgay als erste Menschen den Gipfel des 8.848 Meter hohen Mount Everest. Aber waren Hillary und Norgay tatsächlich die "Ersten auf dem Everest"? Dieser Frage geht "Universum History" am Freitag, dem 3. Mai 2013, um 22.40 Uhr in ORF 2 nach - mit einer spektakulären Spurensuche am höchsten Berg der Welt. Gerald Salminas Film entstand als Koproduktion von ORF, pre tv, taglicht media, MC4, WDR, ARTE FRANCE, gefördert durch Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

Bis 1999 galt es als absolut sicher, dass Edmund Hillary und der Sherpa Tensing Norgay die ersten Menschen waren, die den Gipfel des Everest erreichten. Doch dann gelingt dem deutschen Geologen Jochen Hemmleb ein Sensationsfund. Während einer riskanten Expedition, die er jahrelang akribisch vorbereitet hat, entdeckt sein Team auf 8.300 Metern Höhe, knapp unterhalb des Gipfels des Mount Everest, die Leiche eines Alpinisten, der auch als Erstbesteiger in Frage kommt -der Engländer George Mallory. Mallory war 1924 mit seinem Partner Andrew Irvine zu einem dramatischen Gipfelversuch am Everest aufgebrochen. Beide kehrten nie zurück. Seitdem rankt sich um Mallory das größte Geheimnis der Alpingeschichte.

2001 führt Jochen Hemmleb eine zweite Everest-Expedition durch und entdeckt tatsächlich das bislang unauffindbare Höhenlager, von dem aus Mallory und Irvine damals zum Gipfelsturm aufbrachen. Haben die willensstarken Bergsteiger vielleicht schon 29 Jahre vor Edmund Hillary und Tenzing Norgay den höchsten Gipfel der Erde erobert? Um darauf eine Antwort zu finden, folgt ein Team unter Regisseur Gerald Salmina im Jahr 2010 Jochen Hemmleb bei einer weiteren abenteuerlichen Suchexpedition auf das Dach der Welt. Liefern ihre Nachforschungen bald die letzten Beweise der Erstbesteigung des Mount Everest durch George Mallory und Andrew Irvine?

Gemeinsam mit einem Team von österreichischen Bergsteigern - Theo Fritsche, Axel Naglich, Volker Holzner und Sepp Bachmaier - sowie dem Kameramann Günther Göberl machen sie sich auf die Suche nach der Leiche von Andrew Irvine auf den Schneefeldern des Mount Everest. Neben der abenteuerlichen Suche nach den Beweisstücken vor Ort führt die Suche nach Beweisen Jochen Hemmleb weiter nach Großbritannien, Österreich und in die Schweiz. Wissenschaftliche Untersuchungen und die ambitionierte Expedition sollen neue Erkenntnisse bringen und dem Berg endlich das Geheimnis entlocken, wer tatsächlich "Erster auf dem Everest" war.

