25 Jahre "Bundeland heute": Bundesländertag am 4. Mai ab 15.00 Uhr in ORF 2

Doku "Neun Länder, mein Sender" und "Mei liabste Weis" im Zeichen des Jubiläums

Wien (OTS) - Rund um den 25. Geburtstag von "Bundesland heute", steht Samstag, der 4. Mai 2013, im Zeichen der ORF-Landesstudios: und das mit zwei speziellen Sendungen, beide aus Bad Aussee, dem geografischen Mittelpunkt Österreichs. "Neun Länder, mein Sender", gestaltet von Alexander Hofer und Paul Tesarek, bietet um 15.00 Uhr in ORF 2 einen Rückblick auf die großen, dramatischen und bewegenden Ereignisse der vergangenen 25 Jahre in den neun Bundesländern. "Mei liabste Weis" mit Franz Posch, ebenfalls aus Bad Aussee, widmet sich um 20.15 Uhr auch dem 25-Jahr-Jubiläum. (Koordinator des Bundesländertages: Robert Ziegler, Details über die zahlreichen On-und Off-Air-Aktionen der einzelnen Landesstudios unter presse.ORF.at).

"Neun Länder, mein Sender" - Samstag, 4. Mai, 15.00 Uhr, ORF 2

Wolfram Pirchner ("heute leben" und einer der ersten "Tirol heute"-Moderatoren) und Ute Pichler ("heute mittag") präsentieren einen Rückblick auf die großen, dramatischen und bewegenden Ereignisse der vergangenen 25 Jahre in den neun Bundesländern. Reporterinnen und Reporter aus den neun Landesstudios berichten von bedeutenden Orten der vergangenen 25 Jahre - zum Beispiel vom früheren "Eisernen Vorhang", der Unglücksstelle von Kaprun oder aus Gralla, dem Wohnort des Briefbombenattentäters Franz Fuchs. Dazu haben Redakteurinnen und Redakteure aller neun Landesstudios intensiv im Archiv recherchiert, sie berichten unter anderem über:

Kriminalfälle wie die Lainzer Mordserie, den Amoklauf in Urfahr, Jack Unterweger und Bomben, deren Opfer unter anderen Helmut Zilk, vier Roma in Oberwart und der Polizist Theo Kelz waren;

Dramatisches: die Entführung von Natascha Kampusch und den Fall Fritzl in Amstetten;

Tragische Unfälle: das Tunnelunglück in Kaprun, Brände im Tauerntunnel und in der Wiener Hofburg, der Tod von Jörg Haider; Kulturhighlights mit den Salzburger Festspielen, der Linzer Klangwolke, der Kulturhauptstadt Graz, dem Musikfestival Grafenegg und dem Konzert für Europa;

Naturkatastrophen wie die Lawinen von Galtür, das Hochwasser an der Donau und das Grubenunglück von Lassing;

besondere Ereignisse wie den Ötzi-Fund, Skurriles wie den Ausbruch von 39 Makaken-Affen in Kärnten und Höhepunkte aus der Society: zum Beispiel Kärnten als Filmkulisse, Schwarzenegger und seine Heimat und den Life Ball.

Weiters steht ein Rückblick auf die ersten "Bundesland heute"-Sendungen im Mai 1988 und Stimmen von ORF-Stars, die eng mit den Landesstudios verbunden sind, auf dem Programm.

"Mei liabste Weis" aus Bad Aussee - Samstag, 4. Mai, 20.15 Uhr, ORF 2

"Mei liabste Weis", eine Produktion des ORF-Landesstudios Tirol, hat im März selbst 25-Jahr-Jubiläum gefeiert, jetzt ist die Sendung am Samstag, dem 4. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 Schauplatz eines weiteren großen Jubiläums: 25 Jahre "Bundesland heute". Franz Posch weiß, wie man feiert: mit Musik! Er begrüßt im Kurhaus Bad Aussee Volksmusikgruppen aus allen neun Bundesländern, die live Seher/innenwünsche erfüllen.

Zum Jubiläum wird jede Musikgruppe von einem/r "Bundesland heute"-Moderator/in begleitet. Beliebte Persönlichkeiten der erfolgreichen Regionalsendungen erinnern an 25 ereignisreiche Jahre, in denen der ORF aus nächster Nähe in den Bundesländern berichtet. Neben musikalischen Höhepunkten erwarten das Publikum auch viele Überraschungen aus allen Landesstudios - zum Erinnern, zum Staunen, zum Schmunzeln, zum Freuen.

Unter den Moderatorinnen und Moderatoren vom Bodensee bis zum Neusiedler See sind sowohl junge als auch erfahrene ORF-Stars, viele davon einem breiten Publikum in ganz Österreich bekannt: Aus Wien Elisabeth Vogel, Claudia Schubert aus Niederösterreich, Elisabeth Pauer aus dem Burgenland, aus Oberösterreich Jutta Mocuba, aus Salzburg Conny Deutsch, Tirol wird von Katharina Kramer vertreten, Vorarlberg von Martina Köberle, aus der Steiermark kommt Franz Neger, aus Kärnten Ute Pichler.

Die Musikanteninnen und Musikanten aus den Bundesländern unterhalten das Publikum im ehrwürdigen Kurhaus von Bad Aussee mit den schönsten Weisen aus ihrer Region.

Bad Aussee gilt als geografischer Mittelpunkt Österreichs, damit ist es prädestiniert für die Jubiläums-"Weis" zu ein Vierteljahrhundert "Bundesland heute". Das Ausseer Land, einst Privateigentum der Habsburger, besitzt nicht nur eine beeindruckende Landschaft, sondern auch eine alte Geschichte und ist eng verbunden mit dem Salzbergbau. Die Heimat der Postmeisterstochter Anna Plochl, der bürgerlichen Ehefrau von Erzherzog Johann, übt seit langer Zeit auch einen Reiz auf viele prominente Literateninnen und Literaten, Schauspieler/innen und Künstler/innen aus, viele wohnen in der Region oder sind dort regelmäßig auf Urlaub. Bad Aussee ist auch ein Ort, in dem liebenswerte österreichische Traditionen fortleben, wie etwa der Seidendruck für prachtvolle Dirndl-Schürzen. All diese Besonderheiten werden bei der "Liabsten Weis" die musikalische und bildliche Österreich-Rundreise ergänzen.

Für wie immer ausgezeichnete, unverfälschte Volksmusik sorgen folgende Gruppen:

Burgenland

Drei Trompeten, zwei Tenöre, eine Tuba, Akkordeon und Schlagzeug -das sind "Die Schürzenträger". Die acht Spitzenmusiker verschreiben sich der Pflege der burgenländischen Blasmusiktradition.

Kärnten

Insgesamt 14 Personen zählt das "Kärntner Doppelsextett". Es gehört zu den Aushängeschildern der Kärntner Gesangskultur. Seit 25 Jahren leitet Margit Heissenberger dieses Spitzenensemble, hier wird also ein weiteres Jubiläum gefeiert.

Niederösterreich

"Ybbsfeld Streich" nennt sich ein besonderes Ensemble. Acht Kinder zwischen elf und 17 singen und spielen seit drei Jahren zusammen. Mehrere Preise hat die Gruppe aus Violinen, Harmonika, Hackbrett, Harfe, Gitarre, Cello und Singstimme schon gewonnen. In "Mei liabste Weis" gewinnt es die Herzen des Publikums.

Oberösterreich

Die "Beriga Pascher" sind vier Sänger mit Begleitung von zwei Harmonikas und Bariton. Markenzeichen der Gruppe aus Bad Goisern sind Landler, Steirische und Schleunige mit "Paschen", einem typischen, musikalisch-rhythmischen Klatschen.

Salzburg

Die "Filzmooser Tanzlmusi" - Klarinette, Harmonika, Posaune - nimmt sich ein Sprichwort zu Herzen: "Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen"! Schon die Vorfahren des Trios haben vorbildlich musiziert. Bis vor einigen Jahren war der Vater der drei Brüder Rettenwander aus Filzmoos im Salzburger Land nämlich noch selbst flotter Musikant der Gruppe.

Steiermark

Die "Ausseer Bradlmusi", eine Dame, vier Männer, sind Lokalmatadore und eine von vielen Gruppen aus Bad Aussee, die die Volksmusik des Steirischen Salzkammerguts pflegt. Hannes Pressl und Stefan Egglmeier, Violine, Uli Scheck, Gitarre, Georg Eder, Harmonika und Karl Grill, Bassgeige, garantieren hohes Können und gute Unterhaltung.

Tirol

Die sechsköpfige "Großglocknerkapelle Kals", in der Besetzung Klarinette, Flügelhorn, Posaune, Tuba, Harmonika und Harfe, wurde 1946 vom legendären Sepp Huter (gest. 2001) gegründet. Mehr als 600 Kompositionen hat er hinterlassen. Die originelle Tanzmusik aus Kals am Großglockner führt sein Erbe in zweiter Generation fort - mit durchaus auch artistischen Fähigkeiten. Toni Huter kann sogar auf zwei Flügelhörnern gleichzeitig spielen.

Vorarlberg

"Evelyn Fink mit Mama", zwei Frauen, die alte Weisen aus ihrer Heimat Bregenzerwald singen und jodeln. Sie begleiten sich auch selbst auf der Violine und der Zither. Evelyn Fink freut sich auch auf rege Publikumsbeteiligung, sie wird einen kleinen Jodelkurs abhalten.

Wien

Roland Sulzer, Akkordeon, und Daniel Fuchsberger, Kontragitarre, sind zwei besonders originelle Sänger und Musikanten der Wiener Musikszene. Wenn sie ihre "Fiakerlieder" anstimmen, fühlen sich die Zuhörer/innen um 100 Jahre zurückversetzt in eine andere Zeit.

