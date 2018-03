Strache: SPÖ und Grüne prolongieren Parkpickerl-Farce

Inkasso statt Verkehrslenkung

Wien (OTS) - Spätestens seit SPÖ-Abfuhr für die neuen Parkpickerlpläne der grünen Verkehrsstadträtin Vassilakou, außerhalb des Gürtels mit herabgesetzten Gebühren eine Art "Inkasso light" einzuführen, steht fest, dass mit dem Parkpickerl außer abkassiert nur abkassiert werden soll, sagt der Wiener FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Die lange verbreitete Mär vom Verkehrslenkungseffekt hat ausgedient, übrig bleibt die nackte Gier. Die SPÖ will nicht auf die obszön hohen Einnahmen - 220 Mio. Euro im Jahr - durch Parkpickerl, Kurzparkscheine und Strafen verzichten und damit basta!

Erstaunlich jedoch, wie sich die vom Bürgermeister mit der Erarbeitung eines neuen Parkpickerl-Modells beauftragte Vizebürgermeisterin von SPÖ-Finanzstadträtin Brauner abkanzeln und am Nasenring durchs Rathaus zerren lässt. Die FPÖ bleibt indes bei ihrer langjährigen Forderung eines kostenlosen Parkpickerls für alle in Wien hauptwohnsitzgemeldeten Autofahrer, welches in allen Bezirken außer der Inneren Stadt gültig wäre. Mit einer einmaligen Bearbeitungsgebühr von 25 Euro und bei gleichzeitiger Forcierung des Park & Ride-Anlagenbaus an unseren Stadtgrenzen wäre die FPÖ-Variante die einzig sozial verträgliche, faire und autofahrerfreundliche Lösung der Verkehrsproblematik in Wien, betont Strache. (Schluss)otni

