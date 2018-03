Frühjahrsputz mit ökologischen Reinigungsmittel

Wertvolle Tipps von ÖkoKauf Wien und "die umweltberatung"

Wien (OTS) - Auch wenn der Frühling heute kurz Pause macht: An allen Orten wird an diesen Tagen geputzt, Gartenmöbel werden gewischt, Fenster gereinigt und vieles weitere wird in den Wohnungen und Häuser zum Glänzen gebracht. Dabei achten immer mehr KonsumentInnen darauf, ob ihre Reinigungsmittel ökologisch sind oder nicht. Unterstützung in der Wahl der Putzmittel bietet die neue Datenbank "ÖkoRein", die "ÖkoKauf Wien" und "die umweltberatung" ins Leben gerufen haben. Sie listet jene Wasch- und Reinigungsmitteln auf, die sowohl die Umwelt als auch die Gesundheit schonen.

KonsumentInnen, Firmen und Verwaltungseinrichtungen können darin rasch und einfach das optimale ökologische Reinigungsmittel für ihren Bedarf finden. Die Datenbank enthält mehr als 400 umwelt- und gesundheitsschonende Mittel zum Waschen und Reinigen, welche "die umweltberatung" empfiehlt. Sie ist denkbar einfach zu bedienen: Die UserInnen brauchen nur die Zielgruppe und den Verwendungszweck auszuwählen und schon erscheint eine Auswahl von ökologischen Produkten für den jeweiligen Zweck. Die Datenbank ist kostenlos zugänglich.

Alle darin auffindbaren Produkte sind von unabhängigen Expertinnen und Experten von "die umweltberatung" bewertet. Produkte, die den Kriterien der ökologischen Beschaffung der Stadt Wien, dem Programm "ÖkoKauf Wien" entsprechen, sind mit dem "ÖkoKaufWien"-Logo gekennzeichnet. "die umweltberatung" wird mit dieser Datenbank ihrem Anspruch gerecht, ökologisches Handeln so einfach wie möglich zu machen.

Kostenloser Zugang zur Datenbank für umwelt- und gesundheitsschonende Mittel zum Waschen und Reinigen auf www.umweltberatung.at/oekorein

Rückfragen & Kontakt:

Georg Patak

Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22)

Telefon: 01 4000-73 562

Mobil: 0676 8118 73 562

E-Mail: georg.patak @ wien.gv.at

www.umweltschutz.wien.at