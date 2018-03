SPÖ NÖ und SJ NÖ: Wohnen muss leistbar sein

Laimer/Ginner: 2.500 neue Wohneinheiten in NÖ pro Jahr erster wichtiger Schritt

St. Pölten (OTS) - Erfreut zeigt sich der SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Robert Laimer angesichts der Ankündigung von LHStv. Sobotka, für Paare unter 35 Jahren rund 1.000 Wohneinheiten bauen zu wollen: "Wir begrüßen, dass die ÖVP unsere Forderungen im Bereich 'Junges Wohnen' aufgreift und diese Initiative startet. Diese 1.000 Wohnungen sind ein erster Schritt - die Wohnungen sollten allerdings nicht nur für junge Paare errichtet, sondern allen unter 35-Jährigen geöffnet werden." Darüber hinaus zeigt sich Laimer zufrieden, dass auf die Initiative des gf. SPÖ NÖ Vorsitzenden Matthias Stadler hin im Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP vereinbart wurde, mehr Mittel für den großvolumigen Wohnbau in den Städten und Ballungsräumen zur Verfügung zu stellen: "Laut einer aktuellen Wifo-Studie ist Niederösterreich Schlusslicht bei der Wohnbauleistung. Deswegen war es uns wichtig, dass hier pro Jahr mindestens 2.500 Wohnungen mehr entstehen werden." Nun gelte es, die Zweckwidmung der Wohnbaugelder wiedereinzuführen, so Laimer.

Ins selbe Horn stößt Boris Ginner, Landesvorsitzender der Sozialistischen Jugend NÖ: "Eine Zweckwidmung der Wohnbaugelder würde den öffentlichen Wohnbau endlich wieder ankurbeln und sich dämpfend auf die Mietkosten auswirken." Die Sozialistische Jugend tourt seit Wochen durch Österreich, um auf die explodierenden Mietkosten aufmerksam zu machen und plädiert für weitere Maßnahmen, um junge MieterInnen zu entlasten: "Will Sobotka für die Jungen tatsächlich rasche Verbesserungen im Bereich des Wohnens schaffen, sollte er bei seinem Parteikollegen im Wirtschaftsministerium Druck ausüben: Eine rasch durchführbare Entlastung wäre es, die Maklerprovision in eine Abgeberprovision umzuwandeln. Bundesminister Mitterlehner könnte das sofort per Verordnung umsetzen - und würde jungen Leuten damit die hohen Einstiegskosten von zwei Monatsmieten ersparen." Auch über eine Leerstandsabgabe für leerstehende Gebäude müsse - angesichts vieler dahinsterbender Orts- und Stadtkerne in Niederösterreich -nachgedacht werden, erklärt Ginner abschließend.

