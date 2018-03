40 Jahre Schülerunion werden mit einem neuen Logo gefeiert

Wien (OTS) - "Es ist ein gutes Jahr für die größte Schülervertretungs-Organisation. Hinter uns liegen 40 Jahre Schülervertretungsarbeit, in denen wir bewiesen haben, dass wir ein verlässlicher und kompetenter Partner für Österreichs Schüler sind. Dies zeigt sich nicht zuletzt durch aktuell 27 von 29 Mandaten in der Bundesschülervertretung. Ich bin überzeugt, dass noch viel Arbeit vor uns liegt und freue mich, dass wir in die Zukunft der Schülerunion mit einem neuen, zeitgerechten Design starten können", zeigt sich der Bundesobmann der Schülerunion Daniel Perschy erfreut.****

"Ein zentrales Symbol der Schülerunion war bisher das Schild. Dieses Symbol wurde schematisch vereinfacht und in ein Dreieck verwandelt. Dieses gleichseitige Dreieck wird verneunfacht um die Landesorganisationen zu repräsentieren und bildet den Buchstaben "S" für Schülerunion. Eine starke Symbolik, mit der wir nicht zuletzt nach außen hin vermitteln wollen, dass wir eine Schülerunion, eine gemeinsame österreichweite Organisation sind. Dieser Zusammenhalt bildet die Basis unserer Arbeit und herrscht unter unseren Mitgliedern. Hiermit möchte ich mich im Namen der gesamten Schülerunion auch offiziell bei Jeitler & Partner GmbH & Co KG, den kreativen Köpfen hinter dem neuen Design, für ihre perfekte Arbeit bedanken. So ist es Jeitler & Partner gelungen, wichtige Elemente des alten Logos in einen neuen Kontext zu stellen. Auf diese Art und Weise werden wir gemeinsam in die Schülerunions- Zukunft starten: Mit einer Menge neuer Ideen und Arbeit im Gepäck, ohne dabei Grundwerte und Ideale zu vergessen", erklärt Perschy abschließend.

Die Schülerunion ist die größte Interessensvertretungsorganisation für Österreichs Schüler. Über 30000 Mitglieder vernetzen sich, um sich auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene für eine Verbesserung der Schule auf Basis der Schülerinteressen einzusetzen. Entsprechende Forderungen bringt die Schülerunion zusätzlich im Rahmen der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 27 von 29 Mandaten hält.

