NÖVOG: Monatsrückblick April 2013

29.04.2013: NÖVOG Bahnen starten in die Sommersaison

Wien (OTS) - Am 1. Mai 2013 starten gleich drei Bahnen der NÖVOG in die Sommersaison. "Die Gemeindealpe Mitterbach bietet mit ihren Monsterrollern und Mountaincarts volle Action, während die Waldviertelbahn und der Reblaus Express mit einem facettenreichen Angebotsmix locken", informiert Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

22.04.2013: Mariazellerbahn: Wiederaufnahme des Fahrbetriebs nach Streckensperre

Am 27. April 2013 wird der Fahrbetrieb auf der Mariazellerbahn nach vierwöchiger Streckensperre wieder aufgenommen. "Während der Streckensperre konnten zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Wir planen die Mariazellerbahn ab Dezember 2013 mit der Himmelstreppe zu befahren", so Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

19.04.2013: Schneebergbahn: Der Berg ruft - im Halbstundentakt!

Am 27. April 2013 beginnt für die Zahnradbahn auf den Schneeberg die Sommersaison. "In den vergangenen sechs Monaten haben wir zwei Millionen Euro in die Modernisierung der Strecke gesteckt. Damit werden wir schneller und flexibler. An Spitzentagen können wir den Verkehr sogar bis zu einem Halbstundentakt verdichten", erklärt Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

16.04.2013: Citybahn Waidhofen: Verkehrslandesrat Wilfing auf Lokalaugenschein

Am 15. April 2013 stattete Verkehrslandesrat Karl Wilfing der Citybahn Waidhofen einen Besuch ab. "Die Citybahn Waidhofen ist mit fünf Mitarbeitern eine der kleinsten Dienststellen der NÖVOG, allerdings bin ich beeindruckt von der Vielseitigkeit der Mitarbeiter", so Verkehrslandesrat Wilfing.

12.04.2013: Citybahn Waidhofen: Erster Morgenkurs wird eingestellt

Mit 15.04. 2013 wird der erste Kurs der Citybahn Waidhofen eingestellt. Diese Entscheidung ist von der NÖVOG in enger Abstimmung mit der Stadtgemeinde Waidhofen getroffen worden.

5.04.2013: NÖVOG übernimmt ab sofort selbst die Sicherung ihrer Bahnstrecken

Mit 1. April 2013 hat die NÖVOG alle Sicherungsanlagen entlang der NÖVOG Strecken zur Wartung und Entstörung von den ÖBB übernommen.

