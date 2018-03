Pressekonferenz: kidsrun4kids 2013

Rund 20.000 Schulkinder werden an der Aktion kidsrun4kids in Wiener Parks bei Laufbewerben teilnehmen. Gemeinschaft, Gesundheit und Ernährung stehen im Vordergrund der Aktion

Wien (OTS) -

von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen am Dienstag, den 7. Mai 2013, um 10.00 Uhr zur Pressekonferenz anlässlich des Auftakts der Aktion kidsrun4kids in den Wiener Stadtschulrat einladen zu dürfen.

Es sprechen:

Christian Oxonitsch, Sportstadtrat

Susanne Brandsteidl, Amtsführende Präsidentin,Stadtschulrat für Wien

Brigitte Edelhauser, Initiatorin, kidsrun4kids

Irene Ströck, Unternehmerin und Sponsorin

Hannes Menitz, Veranstalter, echo event

Mirna Jukic, Spitzensportlerin

Im zwölften Jahr des Bestehens von kidsrun4kids werden 20.000 Volksschulkinder aus 780 Klassen in 13 Laufbewerben in Wiener Parks teilnehmen. Mit dem Erlös der Aktion werden soziale Projekte in den Bezirken unterstützt. Seit Gründung der Aktion konnten 160.000 Euro für wohltätige Zwecke lukriert werden. Kidsrun4kids findet heuer von 13. Mai bis 6. Juni 2013 statt. Die Veranstaltung ist ein nachhaltiges ÖkoEvent, das von echo event umgesetzt wird.

Pressekonferenz: kidsrun4kids 2013

Datum: Dienstag, 7. Mai 2013 Uhrzeit: 10.00 Uhr Ort: Stadtschulrat für Wien Adresse: 1010 Wien, Wipplingerstraße 28 Lageplan: http://goo.gl/maps/YvWOU Website: http://www.kidsrun4kids.at

