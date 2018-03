VP-Juraczka ad Parkraumbewirtschaftung: Stehen als Partner für ein besseres Modell zur Verfügung

Wien (OTS) - "Bürgermeister Häupl und Vizebürgermeisterin Vassilakou haben gemeinsam versprochen, dass es bis zum Sommer 2013 ein neues, besseres Modell der Parkraumbewirtschaftung für Wien geben wird. Auch wenn es offenbar noch in weiter Ferne liegt, werden wir diesbezüglich nicht locker lassen", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, StR Manfred Juraczka, in Reaktion auf einen heutigen Artikel in der Zeitung Österreich.

Dass sich die beiden Regierungsparteien nun offenbar wechselseitig blockieren, passe zum dilettantischen und chaotischen Vorgehen in den letzen Monaten. Die Menschen in dieser Stadt wollen eine praktikable Lösung jenseits von Bürgerpflanz und Abzocke. "Die Vorschläge der ÖVP Wien liegen seit Langem auf dem Tisch, wir wiederholen sie gerne. Je weiter entfernt von der Stadtmitte man parkt, umso günstiger muss der Tarif ausfallen, um die Verkehrsströme schon möglichst früh abzufangen. Und wir brauchen bezirksübergreifende Lösungen, wie sie auch schon von der SPÖ mit dem "Westpickerl" angedacht wurden", betont Juraczka.

"Viel Zeit bleibt nicht mehr, wenn wir noch vor dem Sommer ein vernünftiges Gesamtpaket schnüren wollen. Für ein neues Modell, das Erleichterungen, Lenkungseffekte und weniger Abzocke beinhaltet, steht die ÖVP Wien als Partner gerne zur Verfügung", so Juraczka abschließend.

