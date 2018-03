FORMAT: Burgstaller schließt Rückzug als Landeshauptfrau bis 2015 nicht aus

Könnte bei Wiederwahl in spätestens zwei Jahren an Nachfolger übergeben

Wien (OTS) - Die Salzburger Landeshauptfrau Gabi Burgstaller deutet gegenüber dem Magazin FORMAT in seiner Freitag erscheinenden Ausgabe an, sich auch im Falle einer Wiederwahl im Laufe der nächsten Legislaturperiode zurückziehen zu wollen. Sollte die SPÖ am kommenden Sonntag neuerlich zur stärksten Partei in Salzburg werden, werde sie als Landeshauptfrau zunächst notwendige Reformen über die Bühne bringen. "Danach kann es durchaus sein, dass ich an einen Nachfolger übergebe", so Burgstaller zu FORMAT. In der Salzburger SPÖ gebe es gute Leute, die sich dafür eignen. Man werde "ein Abbild der Zukunft bereits in der nächsten Landesregierung sehen", sollte die SPÖ in Salzburg nach dem kommenden Wahlsonntag wieder stimmenstärkste Partei sein.

Auf einen konkreten Rücktrittstermin legt Burgstaller sich nicht fest. Vorrang habe der Ausstieg aus den Spekulationsgeschäften, für den sie "nicht eine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern der größtmöglichen Reformen" bilden wolle. Eine weitere Zusammenarbeit mit der ÖVP unter Landesparteichef Wilfried Haslauer schließt Burgstaller aus - nicht jedoch eine Koalition mit der ÖVP nach dessen Rücktritt. "Haslauer hat uns in der schweren Situation im Regen stehen lassen und sich in meinen Augen disqualifiziert", so Burgstaller im Gespräch mit FORMAT.

