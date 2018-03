Kein Mist: Start zum großen 48er-Malwettbewerb 2013

Facebook-Community bestimmt Siegerbilder - ab Herbst sind die Kunstwerke auf den Müllautos unterwegs

Wien (OTS) - Nach dem großen Erfolg im Vorjahr heißt es ab sofort wieder "An die Stifte, fertig, los!" für junge KünstlerInnen und Fans der 48er, denn die 48er startet den großen Malwettbewerb 2013. Im Unterschied zum letzten Jahr, wo nur Kindergärten und Schulen bis zur 8. Schulstufe zur Teilnahme am Malwettbewerb eingeladen waren, können heuer alle Wiener Kinder bis zum Alter von 15 Jahren zu Hause oder in der Schule bzw. im Kindergarten Ihre Kreativität unter Beweis stellen. "Die Exponate im Vorjahr waren großartig und es freut mich, dass sich so viele junge Menschen künstlerisch mit der Arbeit der MA 48 auseinandersetzen und sich so mit der Abfallwirtschaft und der Sauberkeit in Wien beschäftigen. Ein breites Publikum für die Siegerbilder auf den Müllautos ist garantiert", lädt Umweltstadträtin Ulli Sima zum Mitmachen ein.

Alles rund um die 48er ist erlaubt

Erlaubt ist praktisch alles, was einen Bezug zur Arbeit der MA 48 hat: Egal, ob MitarbeiterInnen wie StraßenreinigerInnen, LenkerInnen oder Müllaufleger etc. bei Ihrer Arbeit gemalt werden oder ob die getrennte Sammlung, Fahrzeuge, Besen, Papierkörbe oder der Winterdienst thematisiert wird. Auch kann der Umgang mit unseren Ressourcen durch Umweltverschmutzung und Konsum kritisch betrachtet werden und Ideen zu einer Sauberen Stadt oder zur Abfallvermeidung künstlerisch festgehalten werden. Der Kreativität sind praktisch keine Grenzen gesetzt.

Themen für den Malwettbewerb 2013

o Saubere Stadt - WasteWatcher

o Die 48er (zum Beispiel MitarbeiterInnen, Müllautos, Mistkübel)

o Abfall (zum Beispiel Abfallvermeidung, Mülltrennung, Abfallbehandlung)

Schnell loslegen: Annahme der Einreichungen endet am 3. Juni

Die Bilder müssen auf Papier in der Größe DIN A3-Querformat (420 mm x 297 mm) im Querformat erstellt werden, damit der Platz auf den Müllautos optimal ausgenützt werden kann. Erlaubt ist jede Papiersorte und jedes künstlerische Medium (Farbstifte, Fasermaler, Wachsmalkreide, Aquarellfarben) aber auch Collagen. Die Bilder müssen jedoch handgefertigt sein, dürfen nicht digital erstellt worden sein und müssen einen Bezug zur MA 48 haben.

Bis 3. Juni 2013 um 12 Uhr haben alle Wiener Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren bzw. bis zur 8. Schulstufe die Möglichkeit, mitzumachen und ihre Kreationen samt Infoblättern zeitgerecht einzureichen.

Wie kann eingereicht werden?

o Facebook: Bilder/ Scans der Kunstwerke, sowie Infos zur KünstlerIn in die Gewinnspiel-applikation auf der Facebookseite der MA 48 laden. (www.facebook.com/die48er)

o E-Mail: Bilder oder Scans (mit vollständig ausgefülltem Infoblatt zum 48er-Malwettbewerb 2013) per E-Mail an malwettbewerb @ ma48.wien.gv.at schicken.

o Post: Falls weder die Möglichkeit besteht, die Bilder über Facebook oder per E-Mail einzureichen, so können die Bilder auch mit der Post (inklusive dem vollständig ausgefüllten Infoblatt zum 48er-Malwettbewerb 2013) an die MA 48 (1050 Wien, Einsiedlewrgasse 2, Kennwort "Malwettbewerb") geschickt werden. Diese Bilder werden von der MA 48 in die Gewinnspielapplikation auf Facebook geladen.

Wichtig: Die Bilder müssen im Original aufbewahrt und im Falle eines Gewinns der MA 48 übermittelt werden.

Ab 5. Juni mit-voten und Siegerbilder auf Müllautos mitbestimmen

Die Abstimmung über die Bilder findet ausschließlich in der Applikation auf der Facebookseite der MA 48 statt. In jeder Alterskategorie gewinnt das Bild mit den meisten "gefällt mir"-Angaben (Likes) während des Voting-Zeitraumes von 5. Juni 2013, 12 Uhr bis 24. Juni 2013, 12 Uhr.

Passend zur MA 48 und zum Thema des Wettbewerbs winken den GewinnerInnen jeder Alterskategorie auch die entsprechenden Preise:

Für waschechte 48er-Fans gibt es den einzig wahren Preis überhaupt:

Die Kunstwerke werden auf große Plakate gedruckt und rollen nach dem Mistfest Ende September auf den Müllautos durch ganz Wien. Eine Auswahl der besten Bilder wird bei diversen 48er-Veranstaltungen auch einem breiten Publikum präsentiert. Zusätzlich gibt es tolle Sachpreise zu gewinnen.

Letztes Jahr wurden 600 Kunstwerke bei der MA 48 eingereicht. In einem großen Finale im Mai stellten sich die besten 20 Kunstwerke (4 pro Altersgruppe) einem Publikumsvoting auf der Facebook-Seite der MA 48. Ca. 5.200 Kunstinteressierte und Familienmitglieder der FinalistInnen matchten sich gegenseitig auf Facebook und versuchten möglichst viele Freunde und Freundesfreunde für die Stimmabgabe für Ihre Favoriten zu mobilisieren. Allein in der Kategorie "Kindergarten" wurden so 3.200 Stimmen abgegeben.

