FP-Hofbauer: Ressourcenverschwendung bei Photovoltaik und Solarthermie

Wiener Stadtregierung mut- und tatenlos.

Wien (OTS) - Die von der SPÖ bei der Gemeinderatsitzung am 26. April aufgerufene Aktuelle Stunde zum Thema "Wien - internationaler Vorreiter in der Umwelttechnologie", mutierte zu einer Selbstbeweihräucherungsorgie von Rot-Grün. So wurde von einer SPÖ-Gemeinderätin zu Beginn der eine Lobeshymne über die Müllverbrennungsanlagen Pfaffenau und Spittelau vorgelesen. Wer sich allerdings zum Thema Umwelttechnologie von der SPÖ die Vorstellung von zukunftsweisenden, neuen Projekten erwartet hat, wurde schwer enttäuscht, sagt FPÖ-LAbg. Manfred Hofbauer.

So wurde das Thema erneuerbare Energien wie z. B. Photovoltaik bzw. die Solarthermie, also Technologien, die nachhaltig nutzbare Energieressourcen und somit eine wichtige Alternative zu fossilen Energieträgern darstellen, von der Genossin bei ihrer Lobeshymne an die eigene Partei konsequent ignoriert.

Nach einhelliger Expertenmeinung sind mehr als die Hälfte der Wiener Dachflächen für solarenergetische Nutzungen geeignet. Das würde einer Fläche von ca. 29 km2 entsprechen. Das Photovoltaikpotenzial bei Ausnutzung dieser Fläche beträgt 4.300 GWh/Jahr. Bei Nutzung dieser 29 km2 mittels Solarthermie beläuft sich die Energieausbeute gar auf 27.300 GWh/Jahr. Das sind Energiemengen, welche einige Kraftwerke ersetzen könnten, erklärt Hofbauer.

Beim Neubau von Wohnungen aber auch bei Sanierungsprojekten in Gemeindebauten wird die Photovoltaiktechnologie von SPÖ und Grünen allerdings sträflich vernachlässigt bzw. gänzlich ignoriert. Somit werden Tausende Quadratmeter für Photovoltaik nutzbare Fläche brachliegen gelassen und damit energietechnisch verschwendet.

Hier ist die Wiener Stadtregierung leider mut- und tatenlos und verschenkt jede Menge wertvolle Ressourcen. Aber auch bei Häusern in Privatbesitz bzw. bei Betriebsgebäuden in Wien könnte heutzutage schon viel mehr Photovoltaiktechnologie in Betrieb sein, wenn die Stadtregierung hier wirklich Anreize geschaffen hätte. Hier müsste natürlich Geld in die Hand genommen werden, welches im Sinne des Umweltschutzes jedoch hervorragend investiert wäre.

Die Bevölkerung ist gegenüber dem Thema Photovoltaik durchaus positiv eingestellt, wie man auch an der regen Finanzierungsbeteiligung zu den vier derzeit in Betrieb befindlichen Bürgersolarkraftwerken feststellen kann. Ein Ergebnis, das aber auch schon vor der rot-grünen Pseudovolksbefragung vom letzten März bekannt gewesen ist.

Die Stadtregierung ist daher dringend aufgefordert, beim Thema Photovoltaik und Solarthermie energischer tätig zu werden. Den Genossen sei ins Stammbuch geschrieben, dass Sonnenenergie kein Privileg südlicher Länder ist. Auch bei uns ist noch ein beachtliches Potenzial vorhanden, dass genutzt werden will, betont Hofbauer abschließend. (Schluss)ju/hu

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747