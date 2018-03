FPÖ-Mölzer: Antrag auf Finanzhilfe von Slowenien ist nur eine Frage der Zeit

Abermals ist Schuldenkrise eine Bankenkrise - EU soll sich an Island Beispiel nehmen und Problembanken geordnet in die Insolvenz schicken

Wien (OTS) - Nachdem die Ratingagentur Moody's Slowenien auf Ramschniveau herabgestuft hat, sei es wohl nur mehr eine Frage der Zeit, bis das nächste Euro-Land um Finanzhilfe ansuchen werde, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Wie das Spiel läuft, ist ja schon von Griechenland und Zypern hinlänglich bekannt: Zuerst wird der Ernst der Lage geleugnet, und dann wird doch der Antrag auf Hilfszahlungen gestellt", hielt Mölzer fest.

Zudem zeige sich mit Slowenien ein weiteres Mal, dass die Schuldenkrise eigentlich eine Bankenkrise sei, so der freiheitliche EU-Mandatar. "Gerade die beiden größten Banken des Landes befinden sich in einer gefährlichen Schieflage und drohen Slowenien in den Bankrott zu reißen. Auch diese fatalen Wechselbeziehungen zwischen Finanzinstituten und Staatshaushalten sind nicht neu, wie ein Blick auf Irland, Griechenland oder zuletzt Zypern bestätigt", erklärte Mölzer.

Anstatt bis zum St. Nimmerleinstag angeschlagene Banken mit Steuergeldern zu retten, forderte der freiheitliche Europaabgeordnete die EU auf, sich an Island ein Beispiel zu nehmen: "Dort wurden 2008 die Problembanken geordnet in Insolvenz geschickt und zudem das traditionelle Bankgeschäft per Gesetz vom hochspekulativen Investmentbanking getrennt. Und heute ist Island wieder auf die Beine gekommen - nicht zuletzt deshalb, weil es eine eigene nationale Währung hat, was die Notwendigkeit unterstreicht, Pleitestaaten aus dem Euro zu entlassen", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at