Bürgernähe auf modernste Art - die neue Aufreger-App der ÖVP Wien

Wien (OTS) - "Mit der neuen Aufreger-App haben wir ein junges, zeitgemäßes und niederschwelliges Tool geschaffen, das die Kommunikation zwischen Bürger und Stadtpolitik verbessert und erleichert. Damit haben wir das Ohr noch näher bei der Wiener Bevölkerung", so ÖVP Wien Landesparteiobmann StR Manfred Juraczka in der heutigen Pressekonferenz.

"Alles was bewegt, freut oder stört kann dokumentiert werden, ohne dass man sich gleich registrieren muss. Unser Bestreben ist es, allfällige Missstände direkt bzw. in Zusammenarbeit mit den Bezirken rasch und unbürokratisch zu lösen", so Juraczka weiter.

"Die JVP Wien ist Vorreiter, wenn es darum geht, der herrschenden Politikverdrossenheit den Kampf anzusagen. Besonders uns ist es daher ein spezielles Anliegen, junge smartphone-affine Menschen durch diese App anzusprechen", so der Obmann der JVP Wien, Dominik Stracke.

Die Aufreger-App ist ab sofort für Android und iPhone erhältlich. App für Windows erscheint in Kürze. Die Highlights werden unter www.aufregerapp.at veröffentlicht. Zusätzlich verlosen wir bis 31. Mai 2013 drei brandneue Samsung Galaxy S4. Nähere Infos und Teilnahmebedingungen auf www.aufregerapp.at.

