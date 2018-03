Der rot-weiß-rote Showabend mit "Was gibt es Neues?", "VITASEK?" und "Die Gipfelzipfler"

Am 3. Mai in ORF eins

Wien (OTS) - Lachen ist bekanntlich gesund und wird am rot-weiß-roten Showabend am Freitag, dem 3. Mai 2013, auch offiziell gefeiert. Denn "Was gibt es Neues?" um 22.20 Uhr steht in dieser Woche ganz im Zeichen des "Weltlachtages". Oliver Baier will daher themengemäß von seinem Rateteam - Lukas Resetarits, Elke Winkens, Klaus Eberhartinger, Florian Scheuba und Viktor Gernot - wissen, was denn eine "Lachlinie" ist. Die Promifrage stellt die Schauspielerin und Sängerin Maria Bill. Im Anschluss ist Andreas Vitásek um 23.10 Uhr "On the Road Again". Bei einem bevorstehenden Auftritt wendet sich das Blatt in eine unerwartete Richtung - und "VITASEK?" muss versuchen, sein Publikum wieder in Stimmung zu bringen. Die "Gipfelzipfler" erhalten um 23.40 Uhr in "Gute Besserung" neuen, musikalischen Input von zwei bürgerlichen Unsympathlern.

"Was gibt es Neues?" um 22.20 Uhr

Gibt es einen schöneren Anlass für diese Sendung als den "Weltlachtag"? Deshalb stellt Oliver Baier seinem Rateteam - diesmal bestehend aus Lukas Resetarits, Elke Winkens, Klaus Eberhartinger, Florian Scheuba und Viktor Gernot - auch gleich die Frage, was eine "Lachlinie" sei. Die Promifrage kommt von der Schauspielerin und Sängerin Maria Bill, die wissen möchte, was man in Westösterreich unter einer "Schnitzelbank" versteht.

"VITASEK? - On the Road Again" um 23.10 Uhr

Vitásek (Andreas Vitásek) fährt mit seinem langjährigen Manager und Wegbegleiter Schurli (Günther Franzmeier) zu einem Auftritt vor der Belegschaft eines Möbelhauses. Auf der Fahrt in die Provinz werden alte Erinnerungen wach, aber auch Andis Unlust auf solche sogenannten "Galas". Noch dazu verkündet der Firmenchef vor dem Auftritt die Entlassung der Hälfte der Mitarbeiter. Die Stimmung ist am Tiefpunkt, doch mit Sarkasmus und einigen Spitzen gegen den Chef gelingt es Vitásek, die Belegschaft aufzumuntern. Doch dann versucht ein Society-Reporter, Vitásek mit pikanten Fotos zu erpressen.

"Die Gipfelzipfler - Gute Besserung" um 23.40 Uhr

Bürgermeister Karlo Tobler (Karl Fischer) gibt sich die Ehre und nimmt gemeinsam mit seinem Sohn Patrick (Skye MacDonald) ein Gesichtsbad unter den zahlreich versammelten prominenten Künstlern im Backstagebereich. Obwohl es die beiden ohne Anstrengung unter die Top Five der unsympathischsten Personen im Umkreis von mehreren hundert Kilometern schaffen könnten, verhelfen die Toblers unbeabsichtigt den "Gipfelzipflern" zu ganz neuen Liedinhalten. Und Patrick klärt nebenbei übrigens auch eine der größten Fragen der Menschheit:

Beatles oder Stones?

"Was gibt es Neues?", "VITASEK?" und "Die Gipfelzipfler" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen von "Was gibt es Neues?" dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

