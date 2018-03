FPÖ-Kickl: Bienensterben - Berlakovich im Lobbyingsumpf

Unzählige Pestizid-Inserate in ÖVP-nahen Bauernzeitungen

Wien (OTS) - "Durch die Ablehnung des Pestizidverbotes zum Schutz der Bienen drängt sich der Verdacht auf, dass Umweltminister Berlakovich offenbar auf seine Weise für die auffallend zahlreichen Inserate diverser Pestizid-Firmen in den Druckwerken des ÖVP-Bauernbundes und der ÖVP-dominierten Landwirtschaftskammer bedankt hat", zeigte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die mögliche Motivlage des ÖVP-Ministers auf. Diese finanziellen Zuwendungen der Chemie-Lobby seien eine Erklärung dafür, warum Berlakovich den Hochglanzbroschüren der Pestizidhersteller mehr glaube, als wissenschaftlichen Studien, die allesamt einen Zusammenhang zwischen Pestiziden und dem Bienensterben bestätigen würden, so Kickl, für den dieser Minister nicht mehr länger tragbar ist. "Die FPÖ wird sich daher dem Misstrauensantrag der Grünen gegen Berlakovich anschließen", gab Kickl bekannt.

Die Behauptung des Umweltministers, wonach die Wirkung der betroffenen Pestizide auf Bienen wissenschaftlich nicht geklärt sei, sei schlicht und einfach falsch, wenn auch im Interesse diverser Firmen so Kickl. Es sei empörend, wie dreist hier Lobbyismus für Unternehmen gemacht werde, die mit diesen Pestiziden die große Kasse machen, so Kickl. Angesichts der teuren Inserate in den ÖVP-nahen Zeitungen von Bauernbund und Landwirtschaftskammern, sei zu überprüfen ob es sich hier um einen Fall von Stimmenkauf, Bestechung und/oder Korruption handle, sagte Kickl, der eine Sachverhaltsdarstellung an die Korruptionsstaatsanwaltschaft vorbereiten lässt. "Die Optik ist für den Minister jedenfalls denkbar schlecht", so Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at