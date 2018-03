FPÖ-TV: Ein Arzt kämpft gegen die Salzburger Spekulationskrankheit

Schuldenberg des Café Rosa wächst - EU verkauft Bürgerrechte - Freiheitliche Bildung für alle

Wien (OTS) - Salzburg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Nach Rückschlägen für die Freiheitlichen bei den letzten drei Urnengängen ist die Talsohle nun durchschritten. In dem vom rot-schwarzen Finanzskandal arg gebeutelten Bundesland rechnet die FPÖ mit einem Stimmenzuwachs. Schützenhilfe im Wahlkampf für Spitzenkandidat Karl Schnell kam gestern aus dem Nachbarbundesland Oberösterreich, wo die Freiheitlichen am Urfahranermarkt in Linz traditionell den 1. Mai feierten. "Salzburg braucht einen guten Arzt, um die Spekulationskrankheit von SPÖ und ÖVP zu heilen", so Bundesparteiobmann HC Strache vor 5.000 begeisterten Anhängen über den Salzburger FPÖ-Spitzenandidaten Karl Schnell. Strache versprach außerdem eine rot-weiß-rote Politik, denn das "Haus Österreich" gehöre den Österreichern.

Jeder vierte Student hat ein Semester lang nur für das Pleite-Café Rosa gezahlt, wenn es stimmt, was Alexander Schierhuber, Spitzenkandidat des Ringes freiheitlicher Studenten (RFS) bei der ÖH-Wahl, vermutet: Der Schuldenberg des von linksextremen Funktionären der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) gegründeten Lokals soll schon auf mehr als eine Million Euro angewachsen sein. Zuletzt war von rund 500.000 Euro die Rede.

Die EU-Kommission will den Datenschutz in den Mitgliedsstaaten vereinheitlichen. Eine gute Idee, gäbe es da nicht eine massive Beeinflussung durch amerikanische Lobbyisten. EU-Mandatar Franz Obermayr und FPÖ-Verfassungssprecher Harald Stefan orten einen Ausverkauf persönlicher Daten der Bürger. Sie haben daher den "Tag der Bürgerrechte" ausgerufen, um auf die zunehmende Beschränkung der Grund- und Freiheitsrechte aufmerksam zu machen.

"Bildung darf kein Privileg sein", lautet der Leitsatz des FPÖ-Bildungsinstituts. Getreu diesem Motto bietet das Institut daher nicht nur Funktionären und Mitgliedern, sondern allen Staatsbürgern kostenlosen Zugang zu Seminaren, Vorträgen und Podiumsdiskussionen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Recht und Kultur. FPÖ-TV hat eines der Seminare besucht und mit Präsident und Geschäftsführer des Instituts gesprochen.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

