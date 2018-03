WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Sicherheit lässt man sich gerne etwas kosten - von Hans-Jörg Bruckberger

Angst wiegt mehr als Gier - das erklärt das Verhalten der Anleger

Wien (OTS) - Einmal in der Woche wird man beim Anblick des WirtschaftsBlatts depressiv. Da können wir uns noch so bemühen: Die Sparzinsen können wir nicht ändern. Wie aus unserem Konditionenvergleich hervorgeht, sind 1,3 Prozent für täglich fälliges Geld das höchste der Gefühle, die großen Banken zahlen meist gar nur 0,125 Prozent (siehe S. 16). Abzüglich Inflation machen Anleger einen Verlust. Dasselbe gilt für Staatsanleihen. Die Renditen bei vermeintlich sicheren Papieren aus Deutschland oder Österreich sind historisch niedrig. Kurzfristige Geldmarktzinsen notieren sogar im negativen Bereich.

Und was machen die Menschen? Sie forcieren mehr denn je gerade jene unrentablen kurzfristigen Anlagen. Laut neuester Statistik der Nationalbank sind bei der Neuveranlagung vor allem täglich fällige Einlagen stark gestiegen. Inklusive Bargeld macht das sofort verfügbare Finanzvermögen bereits 93 Milliarden Euro aus. Das sind 19 Prozent des gesamten Finanzvermögens der Österreicher - jeder fünfte Euro ist sofort verfügbar. 2006 waren es nur 15 Prozent. Zählt man Einlagen und Wertpapiere mit einer Bindungsfrist bzw. Restlaufzeit von bis zu einem Jahr sowie Geldmarktfondsanteile hinzu, so beliefen sich die kurzfristig verfügbaren Anlagen Ende 2012 auf 170 Milliarden Euro. Das wiederum entspricht gut einem Drittel des gesamten Finanzvermögens von 484 Milliarden Euro. Zugenommen haben - trotz gekürzter Prämie - auch die Bauspareinlagen. Und Anleihen, auch solche von Staaten bester Bonität, bleiben gefragt (s. S. 14).

Laut Adam Ries dürfte keiner mehr solche Papiere wählen und müsste in Aktien umschichten. Allein aus Mangel an Alternativen. Experten prophezeien diese "Great Rotation", die Flucht aus unrentablen Anleihen in Aktien, seit einiger Zeit. Allein, sie findet nicht wirklich statt.

Auch in Japan, dessen Situation in den 1990er-Jahren mitunter mit der aktuellen in Europa verglichen wird (Stichwort "Japanische Verhältnisse" im Sinne einer lang anhaltenden Periode der Stagnation) hat diese Rotation über Jahrzehnte nie stattgefunden. Trotz tiefer Zinsen. Die wurden übrigens auch nicht auf der anderen Seite genutzt - denn neue Schulden wollte niemand. Die Leute wollen vor allem eines: Sicherheit. Solange die Finanz- und Schuldenkrise nicht abgehakt ist und in einem EU-Land wie Zypern Banken dichtmachen, verzichten sie lieber auf ein paar Prozent Rendite. Denn die ist immer verbunden mit Risiko. Insofern sind die Menschen dann doch rational und Anleihen allein als Hedge gegen neue Turbulenzen ein sinnvolles Basisinvestment.

