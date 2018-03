Medientermin zur Festwochen-Eröffnung 2013 mit StR Mailath

Ein Abend im Zeichen des Wienerliedes

Wien (OTS) - Der Eröffnungsabend der Wiener Festwochen 2013 am Freitag, den 10. Mai ab 21.20 Uhr (Live-Übertragung in ORF 2 und 3sat), steht im Zeichen des Wienerliedes. Unter dem Titel "Wien, Wien, nur du allein?" sprechen Stars verschiedenster Genres auf der Bühne am Rathausplatz die musikalische Sprache einer Stadt:

Wienerisch. Von naiv und verspielt in der Operette über kabarettistisch in den Couplets am Theater und in den Heurigen am Stadtrand bis kompromisslos in seiner lyrischen Ernsthaftigkeit im Jazzcafé liebäugelt das Wienerlied mit der klassischen Musik oder dem Blues, der Welt- und der Volksmusik. Die vielen Kulturen, die diese Stadt bereichern, hegen und pflegen es bis heute.

Beim Medientermin mit Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny werden die am Eröffnungsabend mitwirkenden KünstlerInnen vorgestellt sowie alle Details zum Eröffnungsprogramm und der ORF-Übertragung bekanntgegeben.

Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Termin: Dienstag, 7. Mai 2013 um 10.30 Uhr

Ort: Bühne vor dem Rathaus, Rathausplatz, Wien 1

TeilnehmerInnen:

Dr. Andreas Mailath-Pokorny, Kulturstadtrat

Wolfgang Wais, Wiener Festwochen Geschäftsführer

Martin Traxl, Leiter ORF-TV-Kultur

Nicholas Ofczarek, Moderator der Eröffnung

Die Strottern, Angelika Kirchschlager, Ernst Molden, Philharmonia Schrammeln Wien, Willi Resetarits, Michael Schade, Fatima Spar, Mitwirkende der Eröffnung

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Maria Awecker

Pressebüro Wiener Festwochen

Tel.: 589 22-330, 335, 337

pressebuero @ festwochen.at



Mag. Gerlinde Riedl

Mediensprecherin StR. Dr. Andreas Mailath-Pokorny

Tel.: 01 4000-81854

gerlinde.riedl @ wien.gv.at