Studie belegt: Österreicher fliegen in den Sommerferien am liebsten in die Türkei / alltours untersucht Vorlieben von 20.000 Urlaubern

Wien (ots) - Die Feriengebiete der Türkei sind das mit Abstand beliebteste Reiseziel der Österreicher im kommenden Sommer. Rund 40% der Urlauber zieht es an das türkische Mittelmeer. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von alltours. Der Reiseveranstalter hat mehr als 20.000 Buchungen von Gästen ausgewertet, die zwischen dem 1. Juni und 31. August mit alltours ab Österreich in den Urlaub fliegen. Die Balearen liegen mit rund 27% durchaus deutlich auf dem zweiten Platz zurück. Griechenland ist ihnen mit 24% dicht auf den Fersen.

Griechenland boomt - Ägypten unter den Top Five

"Mit unserer Untersuchung können wir einen ersten Trend für den Sommer 2013 ausmachen. Die Saison ist zwar noch lang und die Zahlen unterliegen Schwankungen, aber der grobe Trend wird bleiben: Die Türkei ist das beliebteste Ziel unserer österreichischen Gäste", sagte Willi Verhuven, Vorsitzender der Geschäftsführung von alltours.

Der aktuelle Trend für die österreichischen Abflughäfen Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg und Wien ist einfach zu beschreiben. Mit der Türkei (39,5%) gibt es einen klaren Spitzenreiter. Auf Platz zwei rangieren die Balearen (26,7%) bereits mit deutlichem Abstand.

"An der Türkei schätzen Urlauber, dass es Luxusurlaub zu bezahlbaren Preisen gibt. Unser Progamm haben wir vor allem im oberen Marktsegment 4 und 5 Sterne ausgebaut und um zahlreiche DeLuxe und Premium DeLuxe Häuser erweitert. Dass wir damit im Trend liegen, beweisen die Buchungszahlen", so Verhuven.

Mallorca punktet weiterhin durch die schnelle Erreichbarkeit, die geringen Flugstunden und die gleichzeitig hohe Flugauswahl. Auch auf der Insel selbst findet sich durch die hervorragende Infrastruktur, die abwechslungsreiche Natur und attraktive Kulturangebote Urlaubsspaß für jedermann. Die größte Baleareninsel ist seit Jahren eines der beliebtesten Reiseziele von alltours Gästen.

Auf Platz drei sind die griechischen Urlaubsregionen stark nachgefragt. 24% aller Flugreisen aus Österreich gehen nach Griechenland, das im Sommer 2013 zweistellige Zuwachsraten erzielt. Es folgen die Kanaren (4,9%), die aufgrund des ganzjährig milden Klimas besonders im Frühling, Herbst und Winter gefragt sind. Ebenfalls unter den Top Five ist Ägypten (4,1%). Ziele in Nordafrika und auf der Fernstrecke spielen im Sommer generell eine untergeordnete Rolle. Sie sind im Winter gefragter.

Hinweis: Grafik anbei als jpg./eps. Pressemitteilungen zu deutschen und Schweizer Auswertungen sowie die dazugehörigen Grafiken finden Sie auf www.lifepr.de oder können bei anna.jakobsmeyer @ alltours.de angefordert werden.

Untersuchungsmethodik: alltours hat über 20.000 Buchungen für die Untersuchung ausgewertet. Dabei handelt es sich um Urlaubsreisen, die bis Anfang April gebucht wurden und die zwischen dem 1. Juni und dem 31. August 2013, also in den Hauptferienzeiten, angetreten werden. Bei der Untersuchung wurden die fünf österreichischen Flughäfen Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg und Wien berücksichtigt, von denen alltours Gäste in den Urlaub fliegen.

