Kaske: Unternehmen müssen geeignete Arbeitsplätze für Ältere zur Verfügung stellen

Wien (OTS) - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist für AK Präsident Rudi Kaske alarmierend: "Von Monat zu Monat neue Höchstzahlen. Da hilft auch die gute Position in der EU nichts. Die laufende Verschlechterung der Arbeitsmarktlage braucht energisches Gegensteuern." Besonders schwer auf dem Arbeitsmarkt haben es nach wie vor die Älteren. "Hier sind die Unternehmen gefordert. Sie müssen endlich ihrer Verantwortung nachkommen und nicht immer nur vom längeren Arbeiten reden, sondern den Älteren auch geeignete Arbeitsplätze und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Ich verlange endlich die Umsetzung eines Bonus-Malus-Systems."

Kaske fordert insbesondere:

+ jährlich 100 Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung

+ Investitionen in die Pflege, die Gesamtschule und in den sozialen Wohnbau

+ Ausbau der Aus- und Weiterbildungsangebote

+ Laufbahnberatung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen + Arbeitsuchende mit gesundheitlichen Problemen, insbesondere nach beruflicher Rehabilitation müssen rasch wieder in Beschäftigung gebracht werden

+ dafür braucht das Arbeitsmarktservice ausreichende Personalressourcen

+ die Unternehmen müssen ihre Verantwortung für Ältere und ArbeitnehmerInnen mit Gesundheitsproblemen wahrnehmen. Sie müssen mehr alternsgerechte Arbeitsplätze schaffen und mehr für die Gesundheit der Beschäftigten tun. Unternehmen, die diesen Strukturwandel nicht oder nur ungenügend mitmachen, sollen mit empfindlichen finanziellen Nachteilen rechnen müssen.

