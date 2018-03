Ness Technologies gibt neue Strategie bekannt, die Kunden einen Wettbewerbsvorteil bietet

Teaneck, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ness Technologies, ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen in der Software-Produktentwicklung, Lösungen im Bereich Business Technology sowie IT-Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich Software Engineering Services (SES) seine Markteinführungsstrategie weiter verbessert hat, damit seine Kunden sich noch besser von der Konkurrenz abheben und ihren Stakeholder Value durch überaus innovative Lösungen erhöhen können.

Die zukunftsweisende Strategie von Ness SES wird unterstützt durch die verbesserten IP-Entwicklungsmöglichkeiten, die dank erheblichen Investitionen in den Bereichen Mobilität und grosse Datenmengen, wie beispielsweise der kürzliche Erwerb der Agentur für digitales Design Imano sowie des Dienstintegrators für grosse Datenmengen Zaponet, realisierbar sind. Diese werden mit einem fortschrittlichen weltweiten Liefermodell kombiniert und unterstützt von Ressourcen in Nordamerika, Mittel- und Osteuropa, Asien und Israel, sodass Kunden sich auf eine gestärkte strategische Partnerschaft verlassen können, die konkurrenzfähige Lösungen liefert, mit denen Einnahmen und Margen gleichsam steigen werden.

Ness SES' Engagement für seine neue Strategie wird durch die Ernennung von Paul Madarasz zum President von Ness SES unterstützt. Paul verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche. Seine Karriere begann bei IBM und beinhaltet zahlreiche Führungspositionen, u. a. President bei AIG Technologies, COO bei Siemens Business Services, VP bei The Wheatley Group und zuletzt General Manager of Financial Services and Eastern Business Units bei UST Global.

"Ich freue mich, die Ernennung von Paul Madarasz zum President von Ness SES bekannt zu geben", so Ofer Segev, President und CEO bei Ness Technologies. "Pauls langjährige Erfahrung mit strategischen Innovationen in der IT-Industrie hat grossen Wert für uns, da wir bei Ness SES eine neue Markteinführungsstrategie implementieren, die unserem derzeitigem Angebot zusätzlichen Wert verleiht und unseren Kunden erlaubt, sich von der Konkurrenz besser abzuheben."

Die positiven Auswirkungen der flexiblen IP-Fähigkeiten in der Produktentwicklung bei Ness SES auf seine Kunden zeigt NessSMART(R), eine Zusammenstellung von Best Practices, die einen Bezugsrahmen bieten, der auf die spezifischen Geschäftsziele, technische Ausstattung, Kultur und Einschränkungen der jeweiligen Kunden zugeschnitten werden kann. NessSMART erhöht die Transparenz im Softwareentwicklungsprozess und bietet so eine bessere Vorhersehbarkeit, wodurch die Automation von Test, Bau und Freigabe um 12 Monate oder mehr beschleunigt werden kann und den Kunden von Ness durch eine 30- bis 100-prozentige Produktivitätserhöhung und eine 40- bis 100-prozentige Reduktion von Produktionsfehlern ein Zeitvorsprung bei der Markteinführung ermöglicht wird.

"NessSMART ist nur eine der vielen Ressourcen von Ness SES im Bereich geistiges Eigentum", so Paul Madarasz. "Ich freue mich auf die Entwicklung erfolgreicher Markteinführungsstrategien, mit denen wir unseren Kunden erweiterte IP-Angebote anbieten können und so die Kompetenz von Ness in Sachen Produktentwicklung, Technologielösungen und IT-Dienstleistungen weiter ausbauen."

Über Ness Technologies

Ness Technologies ist ein weltweiter Anbieter von IT- und Unternehmensdiensten und -lösungen mit besonderem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Softwareprodukten und Systemintegration, der Entwicklung von Applikationen, Beratung und Softwarevertrieb. Ness bietet seine Lösungen und Dienstleistungen über ein weltweites Liefermodell an, das die Flexibilität und Effizienz von Onsite-, Onshore-, Nearshore- und Offshore-Beschaffung bietet. Unser Team zählt fast 7.000 Mitarbeiter und bedient Kunden in über 20 Ländern. Darüber hinaus arbeiten wir mit zahlreichen Software- und Hardware-Anbietern weltweit zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ness.com.

Der Geschäftsbereich Ness Software Engineering Services (SES) ist ein weltweiter Anbieter von Produktentwicklungsdienstleistungen, Lösungen im Bereich Business Technology und IT-Dienstleistungen. Ness SES arbeitet strategisch mit Kunden über den gesamten Lebenszyklus einer Software zusammen, um ihnen einen Wettbewerbsvorteil durch die Verkürzung von Markteinführungszeiten und die Verbesserung von Qualität und Innovation zu verschaffen. Weitere Informationen finden Sie unter blog.ness.com.

