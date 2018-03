MediaTek bringt erste integrierte Plattform für Einsteiger-Smartphones mit Dual-Core-HSPA+-SoC und integrierter 4-in-1-Konnektivität der Welt auf den Markt

(PRN) - - Der auf 28-nm-Technologie ausgelegte MT6572 unterstützt zudem fortschrittliche Multimedia-Features; herausragende Leistung und Stromeffizienz zu erschwinglichen Preisen mit 4-Layer-PCB

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc., ein führendes Halbleiter-Unternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedia-Lösungen ohne eigene Fertigungsstätte, kündigte mit dem MT6572 heute die Einführung der nächsten Generation seiner Dual-Core-Plattform für Smartphones an. MediaTeks MT6572 ist der weltweit erste Dual-Core-SoC mit integrierten WLAN-, FM-, GPS- und Bluetooth-Funktionen, der speziell für das Einsteigersegment konzipiert wurde und ein kostengünstiges 4-Layer-PCB-Design ermöglicht. Das kostenoptimierte System-Level-Design sorgt für deutlich reduzierte e-BOM-Kosten, vereinfacht die Produktentwicklung und verkürzt die Markteinführungszeit. Der neue MT6572 profitiert von dem technologischen Durchbruch und der Marktdynamik der Vorzeige-Quad-Core-HSPA+-Plattform MT6589 und vereint ein stromsparendes Cortex(TM)-A7 Dual-Core-CPU-Subsystem mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,2 GHz und führende 28-nm-Prozesstechnologie.

Der beschleunigte Umstieg auf Smartphones setzt sich auf dem Mobilfunkmarkt weiter fort. Erstmals übertrafen die Quartalslieferungen bereits Feature-Phones. Das größte Smartphone-Wachstum wird im Einsteigersegment verzeichnet - sowohl auf Entwicklungsmärkten, wo Verbraucher zunehmend auf Android-Geräte umsteigen, als auch auf bereits entwickelten Märkten, wo Betreiberunternehmen die Marktdurchdringung von Smartphones gezielt vorantreiben und die Endgeräteförderung reduzieren.

Der neue MT6572 ist überdies mit MediaTeks hochmodernem Multi-Mode-Modem inklusive Rel. 8 HSPA+/TD-SCDMA-Unterstützung ausgestattet. Hinzu kommen 3D-Grafik, die Aufnahme und Wiedergabe von HD-Videos mit einer Auflösung von bis zu 720p, eine 5MP-Kamera und die Unterstützung von qHD-Bildschirmen (960x540). Dank MediaTeks umfassender Erfahrung auf dem digitalen TV-Markt unterstützt der MT6572 auch führende Bildqualitäts-Technologien (MiraVision) und stellt somit eine wirklich innovative Lösung dar, die feinste optische Qualität mit einem herausragenden Benutzererlebnis vereint -ganz so, wie es sich Besitzer von Smartphones der Oberklasse wünschen.

"Während die Preise für Einsteiger-Smartphones weiter fallen, steigt die Verbreitung von Smartphones in aller Welt. Durch vereinfachtes Systemdesign trägt MediaTek wesentlich zu diesem Trend bei", erklärte Linley Gwennap, Chefanalyst der The Linley Group. "MediaTeks neue Dual-Core-Plattform für Smartphones bietet Funktionen und Leistungsfähigkeit, die bis vor Kurzem nur mit Premium-Smartphones und Mainstream-Geräten realisierbar waren. Das Produkt wird den Umstieg auf Dual-Core-Prozessoren bei Einsteiger-Smartphones beschleunigen."

Jeffrey Ju, Geschäftsführer der Smartphone-Sparte bei MediaTek, erklärte: "MediaTek wird bei der Demokratisierung des Smartphone-Markts weiter Pionierarbeit leisten und das Smartphone-Einsteigersegment mit der Einführung des MT6572 völlig neu definieren. Da sich Dual-Core-Prozessoren zunehmend zum Standard für Smartphones entwickeln und Betreiberunternehmen aus aller Welt nach Möglichkeiten suchen, die Endgeräteförderung zu reduzieren, werden wegweisende und äußerst leistungsfähige Multi-Core-Plattformen mit problemlos umsetzbarem Referenzdesign von entscheidender Bedeutung sein, damit unsere Kunden die sich auf dem kurzlebigen Mobilfunkmarkt ergebenden Chancen rasch wahrnehmen können. Mit der Einführung des MT6572 wird MediaTek sein umfassend differenziertes Produktportfolio erweitern und unseren Partnern die Möglichkeit bieten, eine komplette Auswahl verschiedener Smartphones für alle Segmente anzubieten."

Der MediaTek MT6572 wird bereits von zahlreichen weltweit führenden MediaTek-Kunden eingesetzt. Verbraucher aus aller Welt können davon ausgehen, dass Hunderte handelsübliche Modelle ab Juni mit dem MT6572 betrieben werden.

Informationen zu MediaTek Inc.

MediaTek Inc. ist ein führendes Halbleiter-Unternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedia-Lösungen ohne eigene Fertigungsstätte. Das Unternehmen ist Marktführer und Vorreiter bei Ein-Chip-Systemlösungen, die für die drahtlose Kommunikation, hochauflösende TV-Geräte, optische Speichermedien sowie DVD- und Blu-ray-Produkte benötigt werden. Die Aktien des 1997 gegründeten Unternehmens MediaTek werden an der Börse Taiwan mit dem Code "2454" gehandelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Taiwan und verfügt über Vertriebs- und Forschungseinrichtungen in Festlandchina, Singapur, Indien, den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Dänemark, England, Schweden und Dubai. Für nähere Informationen besuchen Sie MediaTeks Website auf www.mediatek.com.

